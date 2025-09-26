Президент Польши подписал закон о помощи украинцам и ограничил льготы для неработающих

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины, одновременно ограничив льготы для неработающих в стране.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Польское радио.

Изменения в льготах и новые законопроекты

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, оказывающий помощь гражданам Украины.

Руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий сообщил, что в понедельник в Сейма будут поданы два новых законопроекта:

один о продлении срока подачи заявлений на польское гражданство для иностранцев;

второй – о борьбе с распространением бандеровской идеологии.

"Предыдущими вето президент Республики Польша заставил правительство, премьер-министра Дональда Туска, работать и представлять решения, которые не были идеальными, но однозначно лучше. В случае с украинским законом он заставил его ограничить льготы для граждан Украины, особенно тех, кто не работает в Республике Польша", - подчеркнул Богуцкий.

Збигнев Богуцкий также отметил, что содержащиеся в этом законе решения "фактически означают конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков".

"Законопроект содержит информацию о конкретных льготах, которые не будут доступны гражданам Украины, не работающим в Польше, например, когда речь идет о реабилитации, программах лечения наркомании, программах здравоохранения, покрытия расходов на лекарства, отпускаемые по рецепту, и многие другие льготы, включая услуги по лечению катаракты и стоматологические услуги", - отметил он.

Польша ограничивает выплаты и услуги украинцам

Напомним, Сеймом Польши принят закон, регулирующий оказание помощи 800+ гражданам Украины после вето президента Кароля Навроцкого. Теперь право на выплаты будет связано с трудоустройством или обучением детей в польских школах, а иностранцы должны получать не менее 50% минимальной заработной платы. Ежемесячно власти будут проверять, работают ли украинцы и находятся ли они в Польше, и в случае нарушений выплаты будут приостанавливаться.

Закон также ограничивает доступ взрослых украинцев к медицинским услугам, включая реабилитацию, стоматологию и медикаментозное лечение. Легальный статус пребывания украинцев продлен до 4 марта 2026 года в соответствии со сроком действия решения Совета ЕС.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Этот документ, среди прочего, должен был продлить временную защиту для убегающих от войны граждан Украины до марта 2026 года.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание в связи с российской агрессией. По данным Евростата, по состоянию на март 2025 года убежище от войны в этой стране нашли 992 тысяч украинских граждан.