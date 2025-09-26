Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Президент Польши подписал закон о помощи украинцам и ограничил льготы для неработающих

Украина и Польша, беженцы
Президент Польши подписал закон о помощи украинцам / Depositphotos

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины, одновременно ограничив льготы для неработающих в стране.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Польское радио.

Изменения в льготах и новые законопроекты

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, оказывающий помощь гражданам Украины.

Руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий сообщил, что в понедельник в Сейма будут поданы два новых законопроекта:

  • один о продлении срока подачи заявлений на польское гражданство для иностранцев;
  • второй – о борьбе с распространением бандеровской идеологии.

"Предыдущими вето президент Республики Польша заставил правительство, премьер-министра Дональда Туска, работать и представлять решения, которые не были идеальными, но однозначно лучше. В случае с украинским законом он заставил его ограничить льготы для граждан Украины, особенно тех, кто не работает в Республике Польша", - подчеркнул Богуцкий.

Збигнев Богуцкий также отметил, что содержащиеся в этом законе решения "фактически означают конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков".

"Законопроект содержит информацию о конкретных льготах, которые не будут доступны гражданам Украины, не работающим в Польше, например, когда речь идет о реабилитации, программах лечения наркомании, программах здравоохранения, покрытия расходов на лекарства, отпускаемые по рецепту, и многие другие льготы, включая услуги по лечению катаракты и стоматологические услуги", - отметил он.

Польша ограничивает выплаты и услуги украинцам

Напомним, Сеймом Польши принят закон, регулирующий оказание помощи 800+ гражданам Украины после вето президента Кароля Навроцкого. Теперь право на выплаты будет связано с трудоустройством или обучением детей в польских школах, а иностранцы должны получать не менее 50% минимальной заработной платы. Ежемесячно власти будут проверять, работают ли украинцы и находятся ли они в Польше, и в случае нарушений выплаты будут приостанавливаться.

Закон также ограничивает доступ взрослых украинцев к медицинским услугам, включая реабилитацию, стоматологию и медикаментозное лечение. Легальный статус пребывания украинцев продлен до 4 марта 2026 года в соответствии со сроком действия решения Совета ЕС.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Этот документ, среди прочего, должен был продлить временную защиту для убегающих от войны граждан Украины до марта 2026 года.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание в связи с российской агрессией. По данным Евростата, по состоянию на март 2025 года убежище от войны в этой стране нашли 992 тысяч украинских граждан.

Автор:
Ольга Опенько