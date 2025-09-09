Запланована подія 2

Польское правительство одобрило законопроект о помощи украинцам: что изменится для беженцев

беженцы в Польше
Польша меняет правила выплат для украинских беженцев

Совет министров Польши одобрил законопроект о поддержке граждан Украины. Документ урегулирует выплату иностранцам социальных программ, в том числе 800+, "Добрый старт" и "Активные родители".

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на РАР, об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.

Он отметил, что закон, принятый Советом министров, является ответом на вето президента Кароля Навроцкого о временной защите находящихся в Польше украинских беженцев.

"В этом законе мы исходим из двух основных предложений: первое – это комплексное регулирование вопроса выплат для всех находящихся в Польше иностранцев и комплексное решение по всем выплатам, выплачиваемым иностранцам, легально находящимся в Польше, независимо от их национальности", – заявил министр.

Кервинский добавил, что закон регулирует вопросы выплат по программам 800+, "Добрый старт" и "Активные родители". Так, получение выплат будет зависеть от профессиональной активности человека на территории Польши.

Исключением являются те, кто воспитывает детей с инвалидностью — при предоставлении соответствующей справки из польских учреждений.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Этот документ, среди прочего, должен был продлить временную защиту для убегающих от войны граждан Украины до марта 2026 года.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание в связи с российской агрессией. По данным Евростата, по состоянию на март 2025 года убежище от войны в этой стране нашли 992 тысяч украинских граждан.

Автор:
Татьяна Бессараб