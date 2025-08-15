Каждый четвертый украинец, получивший временную защиту в Европе, нашел убежище в Польше

В июне 2025 года количество украинцев, получивших временную защиту в Польше, выросло на 5,6 тысяч, достигнув 992,5 тысяч человек. Такой рост является самым высоким месячным показателем (+0,6% в месяц) в Евросоюзе.

Об этом сообщили в аналитическом центре Gremi Personal.

По данным центра, хотя темпы роста замедлились по сравнению с июнем 2024 года, когда украинское общество увеличилось на 12,5 тыс. человек, Польша сохраняет второе место в ЕС по количеству украинцев под этим статусом после Германии (около 1,2 млн человек) и остается домом для 23% всех украинцев, получивших временную защиту.

В целом, по данным Евростата, по состоянию на 30 июня в ЕС под временной защитой находилось более 4,3 млн. граждан Украины.

Директор аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко отметил, что за год количество украинцев на тысячу поляков выросло с 26 до 27.

Он отметил, что решение Европейского Совета о продлении временной защиты до 4 марта 2027 года дает украинцам в Польше больше уверенности в будущем и возможность планировать обучение, работу или интеграцию.

Демографические изменения

Аналитики центра также обращают внимание, что рост украинцев, находящихся под временной защитой в странах ЕС, сопровождается изменениями в демографическом составе. Так, доля женщин в структуре беженцев снизилась с 45,6% до 44,7%, а мужчин, напротив, выросла с 22,0% до 24,1%.

Григоренко отметил, что рост доли мужчин в странах ЕС может быть связан с тем, что после первых лет войны они чаще присоединяются к своим семьям, поскольку имели право на выезд (многодетные родители, люди с инвалидностью, пожилые мужчины).

По его словам, если первые волны миграции были вынужденными и носили защитный характер (женщины с детьми убегали от опасности), то сейчас больше украинцев выезжают по экономическим причинам — в поисках работы или более стабильных условий жизни. В то же время, аналитик подчеркнул, что не стоит исключать фактор обстрелов мирных городов Россией, которые также заставляют украинцев покидать страну.

Риски для Украины

Аналитик также обратил внимание, что в структуре временных беженцев сохраняется высокая доля детей (более 31%), что в долгосрочной перспективе может создавать риски невозвращения части семей в Украину после войны.

"Длительное присутствие значительного количества женщин и детей за рубежом создает риски депопуляции и "потери поколения". А постепенное увеличение доли мужчин может свидетельствовать о закреплении семей в ЕС и потенциальном снижении шансов на их возвращение в Украину после войны", - резюмирует Григоренко.

Напомним, что количество украинцев в польской системе социального страхования (ZUS) снизилось. По состоянию на конец февраля 2025 года там было зарегистрировано 781,8 тыс. граждан Украины, что на 2,9 тыс. меньше, чем в январе этого года.