Украинцев стало меньше в системе польского страхования – Gremi Personal

По состоянию на конец февраля 2025 года в польской системе социального страхования (ZUS) было зарегистрировано 781,8 тыс. украинцев. Это на 2,9 тыс. меньше, чем в январе этого года.

Такие данные приводит аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal с ссылкой на Управление социального страхования Польши ZUS.

Несмотря на незначительное снижение в начале года, общая динамика за 2024 оставалась положительной – количество украинцев с соцстрахованием выросло почти на 28 тысяч: с 759,4 тыс. в декабре 2023 года до 787,5 тыс. в конце прошлого года.

Директор департамента международных рекрутаций Gremi Personal Анна Джоболда говорит, что незначительное снижение количества украинцев, зарегистрированных в системе ZUS, это скорее сезонное явление.

"В зимние месяцы традиционно снижается спрос на работников в определенных отраслях, в частности, строительство, сельское хозяйство и логистика. Поэтому работодатели временно приостанавливают часть трудовых договоров и, соответственно, количество застрахованных в ZUS уменьшается", — говорит Анна Джоболда.

Кроме сезонности, она отмечает еще несколько причин:

некоторые украинцы работают на договорах, не требующих обязательного страхования, например договор подряда (umowa o dzieło);

часть мигрантов возвращается в Украину или переезжает в другие страны ЕС в поисках лучших условий труда.

другие могут быть застрахованы в других учреждениях.

По данным Управления социального страхования ZUS, в 2024 году более 19,3 тыс. иностранцев, находящихся в Польше, заключили договоры подряда – RUD (Rejestr Umów Dzieło), из них 43,38% контактов с гражданами Украины.

Основную часть трудовых мигрантов составляют лица от 25 до 49 лет. Наибольшую группу среди работающих по загранпаспорту составляют люди в возрасте 30–39 лет.

Согласно опросу Национального банка Польши, две трети украинцев в стране (около 67%) – это женщины. Половина из них в возрасте от 27 до 44 лет, а 47% имеют высшее образование, что свидетельствует о высоком уровне квалификации среди украинских работников.

Анна Джоболда отмечает, что заработная плата остается одним из ключевых факторов, влияющих на мобильность работников.

Опрос Аналитического центра Gremi Personal показал:

17% украинцев меняли работу один раз,

23% – дважды,

22% — трижды,

9% — четыре раза,

18% вообще не меняли, что может свидетельствовать о стабильности и удовлетворении условиями.

Для сравнения: в августе 2023 50% мигрантов не меняли работу, а теперь этот показатель уменьшился вдвое. 25% сменили место работы один раз, 18% — дважды, 8% — трижды, а 4% сообщили о более чем трех сменах работы.

"Это говорит об более активном поиске лучших условий труда, что также влияет на данные по страхованию", — резюмировала Анна Джоболда.

Напомним, среди всех иностранцев в Польше украинцы составляют наиболее многочисленную группу, а именно 78%.

По данным Управления по делам иностранцев Польши, на конец февраля 2025 года в стране находится 1,55 миллиона граждан Украины, 993 тыс. украинцев пользуются временной защитой в Польше