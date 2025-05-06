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Налоги от украинцев в Польше за два года удвоились

бизнес
Украинцы уплатили в госбюджет Польши почти 1,65 млрд злотых налогов Фото: Freepik

В 2024 году украинцы уплатили в государственный бюджет Польши налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль предприятий (КПН) на сумму почти 1,65 млрд злотых ($414 млн). Это на 27,7% больше, чем в прошлом году, когда выручка составила чуть более 1 млрд злотых ($238 млн), и в два раза больше, чем в 2022 году, когда сумма составила 803 млн злотых ($180 млн). Доля украинцев в общих налоговых поступлениях от иностранцев (PIT+CIT) в 2024 году составила 33,7%.

Такие данные приводит аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Министерство финансов Польши.

Общие поступления в бюджет Польши от иностранцев росли следующими темпами:

  • 2022 год — более 4,1 миллиарда злотых ($919 млн)
  • 2023 год — 3,61 миллиарда ($860 млн)
  • 2024 год — 4,89 миллиарда ($1,26 млрд)

Что повлияло на рост налоговых поступлений?

Представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко отметил, что рост налоговых поступлений в Польше в 2024 году обусловлен несколькими факторами.

"Польша внедрила ряд налоговых изменений, направленных на увеличение доходов бюджета и упрощение налогового администрирования. Эти меры были частичным ответом на рекомендации международных организаций относительно необходимости фискальной консолидации и повышения эффективности налоговой системы", – отмечает Юрий Григоренко.

Среди основных изменений:

  • введение минимального налога на прибыль для компаний;
  • внедрение электронной отчетности.

Также Григоренко напомнил , что в 2024 году минимальная заработная плата брутто в Польше выросла до 4300 злотых ($1040). Это означает, что работники получают больше денег после налогов, а работодатели платят больше за работников, поскольку растет стоимость их трудоустройства. В 2025 году минимальная зарплата снова выросла до 4666 злотых ($1129). Это также повлияло на общий уровень налоговых поступлений.

Еще один немаловажный фактор – рост количества зарегистрированных украинских предпринимателей (JDG) в Польше.

"В 2024 году их количество достигло 33 165 человек, что на 16% больше, чем в 2023-м (28 642), и более чем вдвое по сравнению с 2022 годом, когда таких предпринимателей было лишь 15 896. Соответственно, увеличение количества JDG привело к росту налоговых поступлений".

Где работают украинцы в Польше?

По данным Министерства семьи и социальной политики Польши, больше всего украинцев задействовано в следующих областях:

  • производство – 29%;
  • транспорт и логистика – 22%;
  • административные услуги – 16%;
  • строительство – 11%.

Среди профессий преобладают:

  • неквалифицированные работники – 39%;
  • промышленные рабочие – 21%;
  • операторы машин – 15%;
  • офисные работники – 11%.

Налогов от украинцев в Польше станет еще больше – спрос на специалистов растет

Директор по международному рекрутингу компании Gremi Personal Анна Джоболда говорит, что граждане Украины составляют крупнейшую группу среди иностранных работников в Польше – 774 тысячи человек.

"Отношение к украинцам меняется. Если раньше нас воспринимали исключительно как рабочую силу, то теперь видят партнеров", – подчеркнула она.

Анна Джоболда прогнозирует, что объемы налогов, которые украинцы платят в польский бюджет, будут и дальше расти. Это связано с растущим спросом на квалифицированных специалистов, особенно в отраслях ИТ, логистике, строительстве и здравоохранении.

"Украинцы массово изучают польский язык, проходят переквалификацию и все чаще занимают не только рабочие, но и управленческие должности, – отмечает она. Также украинцы активно создают собственные бизнесы: только в 2024 году зарегистрировано более 15 тысяч новых компаний, что составляет более 11% от всех новых фирм в Польше".

Напомним, что сейчас в Польше находится около 1,5 млн. граждан Украины, из них около 980 тысяч имеют статус временной защиты.

Автор:
Елена Черкасец