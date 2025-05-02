Бизнес-бум в Польше: количество украинских предпринимателей увеличилось вдвое с начала полномасштабной войны

В 2024 году количество зарегистрированных украинских предпринимателей (JDG) в Польше достигло отметки – 33 165 человек. Это на 16% больше, чем в 2023 (28 642), и более чем вдвое по сравнению с 2022 годом, когда таких предпринимателей было только 15 896.

Такие данные приводит аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Польский экономический институт.

Всего в 2022-2024 годах украинцы зарегистрировали в Польше 77,7 тыс. JDG (ФЛП) , что составляет 9% всех новых бизнесов в стране за этот период. Кроме того, открыто 11,3 тыс. компаний с украинским капиталом. Ежегодно количество украинских предприятий в Польше росло в среднем на 34%.

География украинского бизнеса в Польше

Наибольшая концентрация украинских компаний – в крупных городах Польши: Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске и Познани. Лидером традиционно остается столица, где сосредоточены около 30% всех украинских предпринимателей.

Также активное развитие бизнеса фиксируется в приграничных регионах – Люблинском и Подкарпатском воеводствах, где наблюдается естественная миграция жителей западных областей Украины.

Динамика украинского предпринимательства в Польше

Среди всех предпринимателей, открытых в Польше в 2024 году, граждане Украины составили 12%. Доля украинцев от общего числа предпринимателей, зарегистрированных иностранцами, составила 84%. Статистика свидетельствует о постоянном уровне предпринимательской активности:

Январь — 2 616 новых JDG (ФЛП);

Февраль — 2 696;

Март — 2 628;

Апрель — 2 505;

Май — 2 344;

Июнь — 2 448.

Анна Джоболда, директор департамента международных рекрутаций Gremi Personal, отмечает, что украинцы продолжают активно интегрироваться в польскую предпринимательскую среду.

"Большое количество украинцев, ранее работавших по найму, сейчас выбирают путь самозанятости или открывают собственное дело. Это ответ на ограничение рынка труда, а также возможность применить свои навыки и опыт", — комментирует Джоболда.

Она подчеркнула, что среди причин популярности предпринимательства – частые случаи, когда иммигранты сталкиваются с низкооплачиваемой или временной работой, тогда как ведение собственного бизнеса обеспечивает большую независимость и лучше отвечает их квалификации.

Профили компаний и женское предпринимательство

Самыми распространенными отраслями среди украинских компаний:

строительство — 24%,

информация и коммуникации — 18%,

другие услуги – 13% (из которых 82% – это парикмахерские и косметические услуги).

Интересным явлением является активное участие украинок в предпринимательстве: 37% украинских компаний в Польше принадлежат женщинам, что превышает долю польских предпринимателей (34%). Пик женского предпринимательства пришелся на июль 2023 года, именно тогда украинцы открыли рекордные 3116 предприятий, из которых примерно 1153 основали женщины.

Однако наблюдается и определенная гендерная специализация: мужчины чаще открывают компании в сферах строительства, ИТ и транспорта, тогда как женщины предпочитают сферу услуг, торговлю и административную деятельность.

Согласно аналитике Gremi Personal, польские работодатели становятся более открытыми для сотрудничества с украинскими подрядчиками — особенно в строительстве, логистике и промышленности.

Анна Джоболда не исключает, что после завершения полномасштабной войны в Украине около половины украинских предпринимателей останется в Польше, пользуясь системой избежания двойного налогообложения между Украиной и Польшей, вернутся в Украину, создавая совместные предприятия и передавая европейский опыт.

"Мы не ожидаем массовой ликвидации бизнесов из-за завершения специальной международной защиты для украинцев. Напротив, украинцы уже стали заметной частью польской экономики, они платят миллионы злотых налогов в год. И ни одна адекватная государственная администрация от этого экономического потенциала не откажется", — отмечает Анна Джоболда.

Кроме того, польское правительство объявило о создании гарантийного фонда на 500 млн злотых для украинских стартапов. Его цель – стимулировать инвестиции в высокотехнологичные секторы и закрепить присутствие украинского бизнеса на польском рынке.