Бізнес-бум у Польщі: кількість українських підприємців (JDG) збільшилася вдвічі від початку повномасштабної війни

У 2024 році кількість зареєстрованих українських підприємців (JDG) у Польщі досягла позначки – 33 165 осіб. Це на 16% більше, ніж у 2023-му (28 642), і більше ніж удвічі в порівнянні з 2022 роком, коли таких підприємців було лише 15 896.

Такі дані наводить аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal із посиланням на Польський економічний інститут.

Загалом у 2022–2024 роках українці зареєстрували у Польщі 77,7 тис. JDG (ФОП) , що становить 9% усіх нових бізнесів у країні за цей період. Крім того, відкрито 11,3 тис. компаній з українським капіталом. Щороку кількість українських підприємств у Польщі зростала в середньому на 34%.

Географія українського бізнесу в Польщі

Найбільша концентрація українських компаній – у великих містах Польщі: Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську та Познані. Лідером традиційно залишається столиця, де зосереджено близько 30% усіх українських підприємців.

Також активний розвиток бізнесу фіксується у прикордонних регіонах – Люблінському та Підкарпатському воєводствах, де спостерігається природна міграція мешканців західних областей України.

Динаміка українського підприємництва у Польщі

Серед усіх підприємців, відкритих у Польщі у 2024 році, громадяни України становили 12%. Частка українців від загальної кількості підприємців, зареєстрованих іноземцями, становили 84%. Статистика свідчить про сталий рівень підприємницької активності:

Січень — 2 616 нових JDG (ФОП);

Лютий — 2 696;

Березень — 2 628;

Квітень — 2 505;

Травень — 2 344;

Червень — 2 448.

Анна Джоболда, директорка департаменту міжнародних рекрутацій Gremi Personal, зазначає, що українці продовжують активно інтегруватися в польське підприємницьке середовище.

"Велика кількість українців, які раніше працювали за наймом, зараз обирають шлях самозайнятості або відкривають власну справу. Це є відповіддю на обмеження ринку праці, а також можливістю застосувати свої навички та досвід", — коментує Джоболда.

Вона наголосила, що серед причин популярності підприємництва – часті випадки, коли іммігранти стикаються з низькооплачуваною або тимчасовою роботою, тоді як ведення власного бізнесу забезпечує більшу незалежність і краще відповідає їхній кваліфікації.

Профілі компаній та жіноче підприємництво

Найпоширенішими галузями серед українських компаній є:

будівництво — 24%,

інформація та комунікації — 18%,

інші послуги — 13% (з яких 82% — це перукарські та косметичні послуги).

Цікавим явищем є активна участь українок у підприємництві: 37% українських компаній у Польщі належать жінкам, що перевищує частку польських жінок-підприємниць (34%). Пік жіночого підприємництва припав на липень 2023 року, саме тоді українці відкрили рекордні 3 116 підприємств, з яких приблизно 1 153 заснували жінки.

Однак спостерігається і певна гендерна спеціалізація: чоловіки частіше відкривають компанії у сферах будівництва, ІТ та транспорту, тоді як жінки надають перевагу сфері послуг, торгівлі та адміністративній діяльності.

Згідно з аналітикою Gremi Personal, польські роботодавці стають відкритішими до співпраці з українськими підрядниками — особливо в будівництві, логістиці та промисловості.

Анна Джоболда не виключає, що після завершення повномасштабної війни в Україні близько половини українських підприємців залишиться в Польщі, користуючись системою уникнення подвійного оподаткування між Україною та Польщею. Інші повернуться в Україну, створюючи спільні підприємства та передаючи європейський досвід.

"Ми не очікуємо масової ліквідації бізнесів через завершення спеціального міжнародного захисту для українців. Навпаки, українці вже стали помітною частиною польської економіки, вони сплачують мільйони злотих податків на рік. І жодна адекватна державна адміністрація від цього економічного потенціалу не відмовиться", — зазначає Анна Джоболда.

Крім того, польський уряд оголосив про створення гарантійного фонду на 500 млн злотих для українських стартапів. Його мета — стимулювати інвестиції у високотехнологічні сектори та закріпити присутність українського бізнесу на польському ринку.