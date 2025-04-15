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В Україні вже понад 1,7 млн ФОПів: які галузі обирають підприємці

ФОП, бізнес
Українці активніше відкривають ФОПи. / Freepik

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровано понад 1,7 млн фізичних осіб-підприємців (ФОП). Найбільше підприємців працює в галузях оптової та роздрібної торгівлі, інформаційних технологій і телекомунікацій, а також у сфері професійної, наукової та технічної діяльності.

Про це інформує пресслужба Держстатистики.

Що відомо про ФОПів в Україні

На 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровано 1 млн 703 тис. фізичних осіб-підприємців, що на 75 тис. більше порівняно з аналогічною датою 2024 року (1 млн 628 тис.).

Найбільше підприємців працює в Києві — 244 тис., а Дніпропетровська та Харківська області займають друге й третє місце з показниками 140 тис. та 128 тис. відповідно.

Цей розподіл залишився незмінним порівняно з минулим роком.

За видами економічної діяльності найбільше ФОПів зареєстровано в таких сферах:

  1. Оптова та роздрібна торгівля — 655 тис.
  2. Інформація та телекомунікації — 258 тис.
  3. Професійна, наукова та технічна діяльність — 137 тис.

Нагадаємо, станом на 1 березня 2025 року частка фізичних осіб-підприємців  у структурі усіх вкладників банківської системи становила 3,2%. При цьому їхня частка у структурі суми вкладів сягнула 10,8%, а загальна сума коштів на рахунках ФОПів досягла 150,4 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько