Бізнес попередив про наслідки скасування "торговельного безвізу" з ЄС

Бізнес закликає Європейську Комісію подовжити дію "торговельного безвізу" з Україною та попереджає, що скасування автономних торговельних заходів може мати відчутні негативні наслідки для України.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ українська економіка зазнала суттєвих втрат. Сильно постраждала, зокрема, аграрна галузь – прямі втрати та збитки внаслідок повномасштабного російського вторгнення перевищують $80 мільярдів.

В ЄБА підкреслюють, що у таких критичних обставинах автономні торговельні заходи ЄС відіграли важливу роль у підтримці діяльності українських експортерів.Це рішення позитивно вплинуло і на український молочний сектор – понад 50 підприємств отримали дозволи на експорт своєї продукції до країн ЄС, оперативно переорієнтувавши постачання через західний кордон.

В ЄБА нагадують, що експорт сільськогосподарської продукції є важливим не лише для економіки України, але й для забезпечення продовольчої безпеки. В умовах бойових дій, український АПК зіштовхується з безпрецедентними труднощами, а автономні торговельні заходи ЄС дозволяють швидко адаптуватися до перебоїв у логістиці та змін у транспортних маршрутах.

"Це особливо важливо в умовах, коли звичні ланцюги постачання можуть бути порушені бойовими діями. Тому продовження дії "торговельного безвізу" є надзвичайно важливим для українського зернового сектору", - наголошують в ЄБА.

Невизначеність щодо правил торгівлі між Україною та ЄС після 5 червня

Бізнес стурбований невизначеністю щодо правил торгівлі між Україною та ЄС після 5 червня, адже це ускладнює стратегічне планування, ставить під ризик укладення комерційних угод та перешкоджає безперервності бізнес-операцій.

Повідомляється, що для деяких компаній скасування "торговельного безвізу" може означати припинення діяльності або навіть закриття підприємств. Це зрештою може поставити під загрозу доступність базових продуктів для споживачів та продовольчу безпеку на регіональному та глобальному рівнях.

Тому бізнес-спільнота звернулася з офіційним листом до президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн та єврокомісарів із закликом продовжити режим безбар’єрної торгівлі з ЄС для України.

"Це рішення є критично важливим для підтримки українського аграрного сектору та забезпечення економічної стійкості України для її подальшої інтеграції до європейського торговельного простору", - констатують в ЄБА.

"Руйнівні наслідки" для України

Україна може стикнутися з “руйнівними наслідками” для економіки, якщо не буде продовжена угода про безмитну торгівлю з Європейським Союзом, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За даними уряду, доходи від експорту до ЄС в рамках "автономних торговельних заходів" становили майже десяту частину експортної виручки країни у розмірі $41 млрд у 2024 році.

Деякі сусідні країни не бажають розширювати доступ до ринку для України, яка є потужним сільськогосподарським виробником, побоюючись, що це завдасть шкоди їхнім фермерам і викличе обурення.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка висловив сподівання на справедливу торговельну угоду між ЄС та Україною.

"Сьогодні у нас ще є час, щоб знайти конструктивне рішення, у нас є ще кілька тижнів - ми чекаємо. Україна максимально гнучка і готова забезпечити прозорість торгівлі. Це більше питання політики, ніж торгівлі", - додав він.

Нагадаємо, 13 травня 2024 Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.