В ЄС прогнозують масові протести фермерів через вступ України до блоку

Україна приєднається до Європейського Союзу раніше, ніж у 2030 році, але процес інтеграції буде важким через потужний український агросектор, в якому європейські фермери вбачають загрозу для ринку.

Таку думку висловила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, пише Інтерфакс-Україна.

За її словами, сільське господарство – це рятівне коло української економіки. На його частку припадає 60% експорту, а Україна наразі є ключовим постачальником продовольства в усьому світі.

Матернова підкреслила, що сільське господарство завжди буде одним із трьох найважливіших секторів нарівні з енергетикою та обороною, які домінуватимуть в українській економіці.

"Важливо розуміти, що інтеграція українського агросектору в ЄС стане предметом делікатного обговорення. Це буде чутливий сектор, тому що ваш потенціал такий, що це загрожує інсайдерам, коли аутсайдер має такі цінності і силу. Але ми це переживемо", - вважає посол ЄС.

Дипломатка нагадала, що при вході Іспанії та Португалії до Європейського Союзу французькі та італійські винороби вважали, що це катастрофа, і вони ніколи не зможуть конкурувати. Коли Польща, Чехія і Словаччина входили до ЄС, ішлося про сантехніків і водіїв вантажівок, були демонстрації проти цього, але ЄС вистояв.

"Ваші вертикально інтегровані агрохолдинги є значно продуктивнішими, а тому страшнішими, ніж те, що ми маємо в Європі. … Це не буде красиво. Будуть демонстрації на кордонах. Ймовірно, будуть якісь конкретні товари, які можуть мати тимчасові обмеження або обмеження на експортні можливості. Але врешті-решт система пристосується до цього", - переконана Матернова.

Вона нагадала, що раніше дату приєднання України до ЄС до 2030 року озвучував експрезидент Європейської Ради Шарль Мішель, та зараз йдеться про те, що це може статися раніше.

"Вашу опорну галузь, сільське господарство, буде найважче обговорювати. Будуть загрози, тривоги та демонстрації, але ми разом це подолаємо", - підсумувала посол ЄС в Україні.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща ніколи не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

У січні 2025 року польські фермерські організації вийшли на протест у Варшаві, де пікетували представництво Європейської комісії. Протестувальники висловили своє незадоволення угодою про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур, а також імпортом української агропродукції до Польщі.

А з листопада 2023 року і протягом першої половини 2024 року польські фермери періодично блокували кордон з Україною. Серед основних вимог були дотації на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайна виплата всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, а також заборона імпорту української продукції.