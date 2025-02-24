Угорщина, Болгарія, Румунія і Словаччина у 2024 році імпортували на 43% менше продовольства з України

Чотири країни Євросоюзу, що межують з Україною, у 2024 році імпортували сільгосппродукції та харчових продуктів сумарно на €1,1 млрд, тоді як у 2023 році цей показник був на 43% більше, або €1,94 млрд. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України у відповідь на запит видання Delo.ua.

За даними відомства, вартість експорту сільгосппродукції Угорщиною, Болгарією, Румунією та Словаччиною за останні чотири роки змінювалась наступним чином:

Вартість, млн євро 2021 2022 2023 2024 Румунія 127,6 1284,3 654,9 342,9 Угорщина 97,8 1015,8 667,3 240,3 Болгарія 106,3 1124,2 450,6 490,4 Словаччина 33,9 321,9 168,7 89,6 Всього 365,6 3746,2 1941,5 1163,2

Таким чином, у 2024 році ці чотири країни завезли в 3,2 рази більше агропродукції з України в порівнянні з довоєнним 2021 роком, і в ті ж самі 3,2 рази менше за показники 2022 року. Цей ріст був викликаний зміною географії експорту з України через російське вторгнення та блокаду зовнішньої торгівлі країни у 2022-2023 рр.

Експорт агропродукції в ці країни ЄС у 2025 році може додатково зменшитись, оскільки вони вимагають повернути довоєнні квоти на українську агропродукцію. Про це у Facebook нещодавно заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь. Він підкреслив, що міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини звернулися до Єврокомісії із закликом скасувати автономні торговельні заходи для аграрної продукції з України, дія яких завершується у червні 2025 року.

За його словами, Європейська комісія повинна знайти "довгострокове рішення для подолання ринкових труднощів, спричинених українською сільськогосподарською продукцією". ЄК має повернутися до довоєнних квот, запровадити захисні заходи щодо сільськогосподарської продукції, а також автоматичний захист й індивідуальні квоти на регіональній основі для прикордонних держав-членів.

"Угорщина зберігатиме обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції на національному рівні доти, доки це буде необхідно для захисту угорських фермерів. Ми солідарні з Україною, але ми захистимо засоби до існування та конкурентоспроможність фермерів", — зазначив Іштван Надь в соцмережі.

Нагадаємо, Угорщина в січні 2025 року вже закликала ЄС заборонити імпорт сільгосппродукції з України, зокрема для таких "чутливих" продуктів, як пшениця та кукурудза. Іштван Надь підкреслив, що квота імпорту з України таких продуктів як мед, яйця та цукор були вичерпані, але навіть після цього мали вплив на ринкові ціни в деяких країнах-членах ЄС. За його словами, Угорщина зіткнеться з "непередбачуваними та незворотними наслідками", якщо Україна досягне успіху у своїй спробі приєднатися до ЄС, оскільки це "призведе до розорення угорських фермерів".