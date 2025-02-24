Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия в 2024 году импортировали на 43% меньше продовольствия из Украины

Четыре страны Евросоюза, граничащие с Украиной, в 2024 году импортировали сельхозпродукции и пищевых продуктов суммарно на €1,1 млрд, тогда как в 2023 году этот показатель был на 43% больше, или €1,94 млрд. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины в ответ на запрос издания Delo.ua.

По данным ведомства, стоимость экспорта сельхозпродукции Венгрией, Болгарией, Румынией и Словакией за последние четыре года изменялась следующим образом:

Стоимость, млн евро 2021 2022 2023 2024 Румыния 127,6 1284,3 654,9 342,9 Венгрия 97,8 1015,8 667,3 240,3 Болгария 106,3 1124,2 450,6 490,4 Словакия 33,9 321,9 168,7 89,6 Всего 365,6 3746,2 1941,5 1163,2

Таким образом, в 2024 году эти четыре страны завезли в 3,2 раза больше агропродукции из Украины по сравнению с довоенным 2021 годом, и в те же 3,2 раза меньше показателей 2022 года. Этот рост вызван сменой географии экспорта из Украины из-за российского вторжения и блокады внешней торговли страны в 2022-2023 гг.

Экспорт агропродукции в эти страны ЕС в 2025 году может дополнительно уменьшиться, поскольку накануне они потребовали вернуть довоенные квоты на украинскую агропродукцию. Об этом в Facebook заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Он подчеркнул, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии обратились в Еврокомиссию с призывом упразднить автономные торговые мероприятия для аграрной продукции из Украины, действие которых завершается в июне 2025 года.

По его словам, что Европейская комиссия должна найти "долгосрочное решение для преодоления рыночных трудностей, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией". ЕК должен вернуться к довоенным квотам, ввести защитные меры для сельскохозяйственной продукции, а также автоматическую защиту и индивидуальные квоты на региональной основе для приграничных государств-членов.

"Венгрия будет сохранять ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции на национальном уровне, пока это будет необходимо для защиты венгерских фермеров. Мы солидарны с Украиной, но мы защитим средства к существованию и конкурентоспособность фермеров", — отметил Иштван Надь в соцсети.

Напомним, Венгрия в январе 2025 года уже призвала ЕС запретить импорт сельхозпродукции из Украины, в частности, для таких "чувствительных" продуктов, как пшеница и кукуруза. Иштван Надь подчеркнул, что квота импорта из Украины таких продуктов, как мед, яйца и сахар, были исчерпаны, но даже после этого оказали влияние на рыночные цены в некоторых странах-членах ЕС. По его словам, Венгрия столкнется с "непредсказуемыми и необратимыми последствиями", если Украина добьется успеха в своей попытке присоединиться к ЕС, поскольку это "приведет к разорению венгерских фермеров".