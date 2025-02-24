- Тип
- Эксклюзив
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия в 2024 году импортировали на 43% меньше продовольствия из Украины
Четыре страны Евросоюза, граничащие с Украиной, в 2024 году импортировали сельхозпродукции и пищевых продуктов суммарно на €1,1 млрд, тогда как в 2023 году этот показатель был на 43% больше, или €1,94 млрд. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины в ответ на запрос издания Delo.ua.
По данным ведомства, стоимость экспорта сельхозпродукции Венгрией, Болгарией, Румынией и Словакией за последние четыре года изменялась следующим образом:
|Стоимость, млн евро
|2021
|2022
|2023
|2024
|Румыния
|127,6
|1284,3
|654,9
|342,9
|Венгрия
|97,8
|1015,8
|667,3
|240,3
|Болгария
|106,3
|1124,2
|450,6
|490,4
|Словакия
|33,9
|321,9
|168,7
|89,6
|Всего
|365,6
|3746,2
|1941,5
|1163,2
Таким образом, в 2024 году эти четыре страны завезли в 3,2 раза больше агропродукции из Украины по сравнению с довоенным 2021 годом, и в те же 3,2 раза меньше показателей 2022 года. Этот рост вызван сменой географии экспорта из Украины из-за российского вторжения и блокады внешней торговли страны в 2022-2023 гг.
Экспорт агропродукции в эти страны ЕС в 2025 году может дополнительно уменьшиться, поскольку накануне они потребовали вернуть довоенные квоты на украинскую агропродукцию. Об этом в Facebook заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Он подчеркнул, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии обратились в Еврокомиссию с призывом упразднить автономные торговые мероприятия для аграрной продукции из Украины, действие которых завершается в июне 2025 года.
По его словам, что Европейская комиссия должна найти "долгосрочное решение для преодоления рыночных трудностей, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией". ЕК должен вернуться к довоенным квотам, ввести защитные меры для сельскохозяйственной продукции, а также автоматическую защиту и индивидуальные квоты на региональной основе для приграничных государств-членов.
"Венгрия будет сохранять ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции на национальном уровне, пока это будет необходимо для защиты венгерских фермеров. Мы солидарны с Украиной, но мы защитим средства к существованию и конкурентоспособность фермеров", — отметил Иштван Надь в соцсети.
Напомним, Венгрия в январе 2025 года уже призвала ЕС запретить импорт сельхозпродукции из Украины, в частности, для таких "чувствительных" продуктов, как пшеница и кукуруза. Иштван Надь подчеркнул, что квота импорта из Украины таких продуктов, как мед, яйца и сахар, были исчерпаны, но даже после этого оказали влияние на рыночные цены в некоторых странах-членах ЕС. По его словам, Венгрия столкнется с "непредсказуемыми и необратимыми последствиями", если Украина добьется успеха в своей попытке присоединиться к ЕС, поскольку это "приведет к разорению венгерских фермеров".