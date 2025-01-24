Венгрия тормозит продление санкций против РФ: требует возобновления транзита газа по Украине

Венгрия снова затормозила процесс продления санкций Европейского Союза против России. Премьер-министр Виктор Орбан призвал ЕС надавить на Украину, чтобы та возобновила транзит российского газа в Европу, после того как Киев отказался возобновлять поставки в начале года.

Об этом пишет агентство Вloomberg.

На встрече ЕС в пятницу Будапешт заявил о рисках для энергетической безопасности своих стран и заблокировал решения по санкциям, действующим до 31 января. Представители блока должны рассмотреть этот вопрос на уровне министров иностранных дел в понедельник.

Орбан отметил, что Венгрия хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, с которым он поддерживает тесные связи, прежде чем принимать решение.

Однако заявления Трампа на этой неделе, что Россия может столкнуться с новыми санкциями без "соглашения" о завершении войны, создали для Будапешта новые вызовы.

Газовый конфликт

Главной причиной ультиматума Венгрии стал отказ Украины возобновить транзит российского газа по завершении контракта в конце прошлого года.

Президент Владимир Зеленский объяснил это решение нежеланием финансировать российский бюджет из-за доходов от энергоносителей. Орбан же обвинил Киев в росте цен на энергоресурсы для венгров.

Орбан заявил, что если Украина хочет помощи, например, в введении санкций против России, тогда пусть открывает снова газовый маршрут.

Он также потребовал от Киева гарантий безопасности по Турецкому потоку, который является основным маршрутом поставки газа в Венгрию, и нефтепроводов, поставляющих энергоносители в страну.

Реакция ЕС

Решение Венгрии вызвало возмущение среди партнеров по ЕС, поскольку для продления санкций необходима единодушная поддержка всех 27 стран-членов. Будапешт уже раньше затягивал процесс санкционного обновления, что вызывает все большее беспокойство в Брюсселе.

Дипломаты ЕС признают, что нет четкого плана действий, если Орбан не изменит позицию.

Венгрия планирует обсудить свою позицию по санкциям с новой администрацией Трампа, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Также Венгрия заявила, что будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за прекращения транзита газа из России.

Напомним, утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.