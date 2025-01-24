Угорщина гальмує продовження санкцій проти РФ: вимагає відновлення транзиту газу Україною

Угорщина знову загальмувала процес продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії. Прем'єр-міністр Віктор Орбан закликав ЄС натиснути на Україну, щоб та відновила транзит російського газу до Європи, після того як Київ відмовився відновлювати постачання на початку року.

Про це пише агентство Вloomberg.

На зустрічі ЄС у п’ятницю Будапешт заявив про ризики для енергетичної безпеки своєх країни та заблокував рішення щодо санкцій, які діють до 31 січня. Представники блоку тепер мають розглянути це питання на рівні міністрів закордонних справ у понеділок.

Орбан зазначив, що Угорщина хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, з яким він підтримує тісні зв’язки, перш ніж приймати рішення.

Проте заяви Трампа цього тижня, що Росія може зіткнутися з новими санкціями без "угоди" про завершення війни, створили для Будапешта нові виклики.

Газовий конфлікт

Головною причиною ультиматуму Угорщини стала відмова України відновити транзит російського газу після завершення контракту наприкінці минулого року.

Президент Володимир Зеленський пояснив це рішення небажанням фінансувати російський бюджет через прибутки від енергоносіїв. Орбан же звинуватив Київ у зростанні цін на енергоресурси для угорців.

Орбан заявив, що якщо Україна хоче допомоги, наприклад, у запровадженні санкцій проти Росії, тоді, хай відкриває знову газовий маршрут.

Він також зажадав від Києва гарантій безпеки щодо Турецького потоку, який є основним маршрутом постачання газу до Угорщини, та нафтопроводів, що постачають енергоносії в країну.

Реакція ЄС

Рішення Угорщини викликало обурення серед партнерів по ЄС, оскільки для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів. Будапешт уже раніше затягував процес санкційного оновлення, що викликає дедалі більше занепокоєння в Брюсселі.

Дипломати ЄС визнають, що наразі немає чіткого плану дій, якщо Орбан не змінить позицію.

Угорщина планує обговорити свою позицію щодо санкцій із новою адміністрацією Трампа, повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Також Угорщина заявила, що блокуватиме вступ України до ЄС через припинення транзиту газу з Росії.

Нагадаємо, уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

Як підкреслили в Єврокомісії, зупинка транзиту російського газу територією України не вплинула ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.