Польща блокуватиме вступ України до ЄС, якщо не вирішиться питання з агроекспортом

Польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК, тому Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна.

Про це заявив польський міністр сільського господарства Роберт Телус, повідомляє TVN24.

"Якщо ми сьогодні не створимо ці інструменти, Польща точно не погодиться на вступ України до Євросоюзу. Сьогодні нам необхідно створювати інструменти, бо з українською продукцією ми проживемо довше. Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. І ми маємо поставити умови для України", - заявив Телус.

Він вважає, що польське ембарго на українську агропродукцію "будує можливість вступу України до Європейського Союзу".

"На тій базі, яка існує зараз, польське сільське господарство ніколи не переможе українське сільське господарство. Там кілька сотень тисяч ферм. Це зовсім інше сільське господарство, тому наша позиція настільки сильна", - зазначив міністр.

Як заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, дії Польщі щодо українського зерна є помилковими, неправомірними і шкідливими для польських, українських і всіх фермерів Європейського Союзу.

“Нарешті Польща сказала правду з приводу українського зерна. Йдеться не про цей сезон, а про умови вступу України до ЄС. Про це дуже чітко заявив міністр аграрної політики Телюс”, – зазначив він у Facebook.

Качка наголосив, що таким чином “фактично почалися вступні переговори щодо сільського господарства” з “настільки агресивної бойової розвідки і з повного антагонізму з боку Польщі”.

“Фактично Польща бореться за liberum veto в Україні без будь-яких пояснень”, – написав він.

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю Єврокомісія вирішила не продовжувати після 15 вересня заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вона була запроваджена 2 травня замість відповідних односторонніх обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія свого часу розкритикувала як неприйнятні.

Необхідність таких обмежень п'ять країн Євросоюзу пояснювали тим, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Польща, яка найбільш жорстко вимагала від ЄС залишити заборону й після 15 вересня, вирішила відразу ж запровадити свою національну заборону на ввезення української агропродукції.

Український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні від 15 вересня заявив, що Україна дасть "цивілізовану" відповідь, якщо країни-сусіди повернуться до "не по-сусідськи" обмежувальних заходів щодо української агропродукції.

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