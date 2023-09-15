"Слухати Єврокомісію не будемо": Польща знову запроваджує власну заборону на ввезення українського зерна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляє, що його країна з 0:00 суботи, 16 вересня, знову вводить на національному рівні анонсовану перед цим заборону на ввезення українського зерна. Про це він заявив на зустрічі з виборцями у місті Елк, передає Niezależna.

"Я хотів би, щоб вони продовжили заборону, але вони цього не зробили. Знаєте, що ми зараз зробимо? Ми продовжимо цю заборону, незважаючи на їхню незгоду, незважаючи на відсутність згоди Єврокомісії. Ми продовжимо заборону на ввезення українського зерна. Ми не будемо слухати Берлін, [голову Єврокомісії Урсулу] фон дер Ляйєн, бо це на користь польського фермера", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю Європейська комісія вирішила не продовжувати після 15 вересня заборону імпорту українського зерна до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено 2 травня замість відповідних національних обмежувальних заходів у цих країнах. Єврокомісія тоді розкритикувала ці кроки членів ЄС, назвавши односторонні дії неприйнятними.

Необхідність таких обмежень п'ять країн Євросоюзу пояснювали тим, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Зазначимо, що окрім Польщі, активно вимагала продовження введеної Єврокомісією заборони Угорщина, заявляючи про намір повернутися до національних обмежень, якщо цього не буде зроблено, і навіть розширити їх на 24 види продукції.

У той же час решта 22 з 27 країн Євросоюзу, як нещодавно повідомлялося, виступили проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Більш того, відмовилася від ідеї заборони на ввезення української агропродукції Болгарія.