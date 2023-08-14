Дуда заявив, що Польща відстоюватиме власні інтереси у питанні імпорту українського зерна

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава підтримує Україну, але відстоюватиме свої власні інтереси у питанні імпорту українського зерна та очікує розуміння від Києва.

Про це повідомляє видання РАР.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії... Але друга справа, і це наш найважливіший обов'язок, - стояти на варті інтересів Польщі. А значить, захищати внутрішній ринок і ринок Європейського Союзу, що починається з нас. Також у наших інтересах визнати історичну правду у просторі між державами", - заявив Дуда.

Він підтвердив, що Варшава планує продовжувати блокаду української агропродукції і після 15 вересня, коли закінчиться заборона Єврокомісії.

"Від української влади ми очікуємо розуміння в певних питаннях – також, що у нас є свої інтереси й зобов’язання", - підкреслив Дуда.

За його словами, з таким розумінням "іноді буває по-різному".

"Ми розуміємо, що ви воюєте, але пам’ятайте, що ми також живемо по сусідству і також маємо свої зобов’язання перед польським суспільством", - підкреслив Дуда.

Імпорт українського зерна: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів. Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Передбачається, що ці заходи діятимуть до 15 вересня. Однак група з пʼяти країн ЄС звернулася до Брюсселя з проханням продовжити діючу заборону. Тепер вони хочуть, щоб обмеження на імпорт тривали до кінця року.

Україна була проти запровадження таких умов, а зараз не підтримує їх потенційне продовження. Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначала, що в разі збереження заборони Київ може застосувати "деякі дзеркальні заходи".