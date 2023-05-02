Єврокомісія запровадила заборону на імпорт окремих українських агропродуктів до п'яти країн ЄС

Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заборона діятиме з 2 травня по 5 червня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба ЄК.

В заяві стверджується, що ці заходи "є необхідними з огляду на виняткові обставини серйозних логістичних вузьких місць у п’яти державах-членах". Їх вжили відповідно до Регламенту про автономні торговельні заходи.

Транзит чотирьох сільськогосподарських продуктів з України через п'ять держав далі до ЄС чи інших країн за його межами зберігається.

Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику та будь-якої іншої продукції, що надходить з України. Домовленість щодо цього була досягнута напередодні.

У пресрелізі Єврокомісії сказано, що ці заходи є частиною загального пакету підтримки, який пропонує ЄК. Він також включає фінансову підтримку фермерів у п'яти державах-членах. Передбачаються подальші додаткові заходи щодо полегшення транзиту українського зерна дорогами Солідарності до інших держав-членів та третіх країн.

"Комісія готова знову запровадити превентивні заходи після закінчення терміну дії чинного Регламенту про автономні торговельні заходи 5 червня 2023 року, доки зберігається виняткова ситуація", – додають в ЄК.

Нагадаємо, після односторонніх дій держав-членів щодо торгівлі з Україною Єврокомісія виступила з заявою, в якій зазначила що не підтримує такі категоричні рішення. Водночас згодом стало відомо, що Євросоюз планує застосувати "превентивні заходи" через кризу з агропродукцією з України.