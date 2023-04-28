Посли ЄС підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів (Coreper) підтримав продовження лібералізації торгівлі з Україною. Про це 28 квітня в Twitter повідомило представництво Швеції, яке головує в ЄС.

"Комітет постійних представників (Coreper) щойно підтримав оновлення Положення про тимчасову лібералізацію торгівлі, яке доповнює торгові поступки в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Це підтримає економіку України після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — йдеться у повідомленні.

Відповідно тепер це рішення має бути схвалено Європейським парламентом, після чого його офіційно має ухватили Європейська рада.

Напередодні позитивне рішення щодо продовження скасування ввізного мита на український експорт до Європейського союзу терміном на один рік для підтримки економіки країни прийняв комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі.

Разом з тим п’ятьом країнам ЄС, які борються з надмірним імпортом сільськогосподарської продукції з України, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової підтримки на 100 млн євро, але за умови скасування своїх односторонніх заборон.

Водночас виробники деяких з цих країн й без того вже закликали скасувати заборони на імпорт української с/г продукції.

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