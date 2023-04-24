Угорська зернова асоціація закликала скасувати заборони на імпорт української с/г продукції

Угорська зернова асоціація розкритикувала рішення уряду заборонити імпорт сільгосппродукції з України, оскільки вважає, що це призведе до дефіциту на внутрішньому ринку Угорщини та зростання цін в ЄС.

Про це заявила генеральний секретар Угорської зернової асоціації Зофія Поца, передає Bloomberg.

"Наші члени у розпачі і не підтримують жодних заборон на імпорт, насправді нам потрібний імпорт", — сказала вона в інтерв'ю агентству, зазначивши, що після неврожаю 2022 року Угорщині необхідно імпортувати близько 700 тис тонн фуражної кукурудзи.

Поца впевнена, що Україна була б найдешевшим постачальником. Водночас раніше Угорщина виконувала лише експортний контроль української сільгосппродукції.

"Тепер ми отримали повсюдну заборону на імпорт. Це важко назвати чимось іншим, як дилетантство", — сказала громадська діячка.

В асоціації впевнені, що блокування експортних потоків підштовхне ціни на продукти харчування в Угорщині, де рівень інфляції перевищує 25%.

Нагадаємо, заява Братислави разом з рішенням Варшави заборонити імпорт українського зерна та іншого продовольства, як стверджують у Будапешті, стали основую для рішення Угорщини тимчасово заборонити імпорт зернових, олійних культур і деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

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