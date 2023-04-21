Український бізнес закликає Єврокомісію терміново розібратися з обмеженням імпорту агропродукції країнами ЄС

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Європейської комісії з проханням сприяти терміновому перегляду нещодавніх рішень урядів Польщі, Угорщини, Болгарії та Словаччини щодо тимчасового обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Як наголошують у ЄБА, такі заборони є прямим порушенням норм європейського законодавства. Відповідне звернення адресоване голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віце-президенту Генерального директорату з питань торгівлі ЄК Валдісу Домбровскісу.

Асоціація нагадує, що днями вже зверталася до країн, які запровадили зазначені обмеженя, оскільки такі рішення створюють загрозу для експорту сільськогосподарської продукції з України, який вкрай необхідний для підтримки економіки держави, що потерпає від російської агресії.

У ЄБА підкреслюють, що відповідно до статті 35 угоди про асоціацію ЄС та України, вона не передбачає жодних додаткових заборон, обмежень чи заходів щодо товарів, крім зазначених у статті 11 Генеральної угоди щодо тарифів та торгівлі. В свою чергу, ця стаття 11 визначає лише такі обмеження, як мита, податки чи інші збори через квоти, імпортні чи експортні ліцензії чи інші заходи.

"Так, для сільськогосподарської продукції є винятки, але вони стосуються обмежень (а не заборон) на імпорт на певних умовах. Угода про асоціацію також передбачає спеціальні захисні заходи для сторін (стаття 40), але вони стосуються лише мит і тарифних поступок (а не заборони торгівлі), які вводяться після спеціального розслідування", - йдеться у заяві.

Зазначається, що останнє було підтверджено рішенням про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі (стаття 4 Регламенту ЄС 2022/870 Європейського парламенту та Ради від 30 травня 2022 року про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі, що доповнюють торговельні пільги, що застосовуються до української продукції відповідно до угоди про асоціацію).

"Відповідно до вище зазначеного, будь-які обмеження лежать під владою ЄС (а не однієї держави), вимагають спеціальних процедур і не передбачають заборон на торгівлю", - резюмують в асоціації.

Там наголошують на важливості того, аби усі заходи щодо обмеження імпорту української сільськогосподарської продукції вживались суто відповідно до угоди про асоціацію України та ЄС і окремого регламенту ЄС, і очікують, що ситуацію все ж буде найближчим часом врегульовано.

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