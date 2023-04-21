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Український бізнес закликає Єврокомісію терміново розібратися з обмеженням імпорту агропродукції країнами ЄС
Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Європейської комісії з проханням сприяти терміновому перегляду нещодавніх рішень урядів Польщі, Угорщини, Болгарії та Словаччини щодо тимчасового обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.
Як наголошують у ЄБА, такі заборони є прямим порушенням норм європейського законодавства. Відповідне звернення адресоване голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віце-президенту Генерального директорату з питань торгівлі ЄК Валдісу Домбровскісу.
Асоціація нагадує, що днями вже зверталася до країн, які запровадили зазначені обмеженя, оскільки такі рішення створюють загрозу для експорту сільськогосподарської продукції з України, який вкрай необхідний для підтримки економіки держави, що потерпає від російської агресії.
У ЄБА підкреслюють, що відповідно до статті 35 угоди про асоціацію ЄС та України, вона не передбачає жодних додаткових заборон, обмежень чи заходів щодо товарів, крім зазначених у статті 11 Генеральної угоди щодо тарифів та торгівлі. В свою чергу, ця стаття 11 визначає лише такі обмеження, як мита, податки чи інші збори через квоти, імпортні чи експортні ліцензії чи інші заходи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Так, для сільськогосподарської продукції є винятки, але вони стосуються обмежень (а не заборон) на імпорт на певних умовах. Угода про асоціацію також передбачає спеціальні захисні заходи для сторін (стаття 40), але вони стосуються лише мит і тарифних поступок (а не заборони торгівлі), які вводяться після спеціального розслідування", - йдеться у заяві.
Зазначається, що останнє було підтверджено рішенням про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі (стаття 4 Регламенту ЄС 2022/870 Європейського парламенту та Ради від 30 травня 2022 року про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі, що доповнюють торговельні пільги, що застосовуються до української продукції відповідно до угоди про асоціацію).
"Відповідно до вище зазначеного, будь-які обмеження лежать під владою ЄС (а не однієї держави), вимагають спеціальних процедур і не передбачають заборон на торгівлю", - резюмують в асоціації.
Там наголошують на важливості того, аби усі заходи щодо обмеження імпорту української сільськогосподарської продукції вживались суто відповідно до угоди про асоціацію України та ЄС і окремого регламенту ЄС, і очікують, що ситуацію все ж буде найближчим часом врегульовано.
Джерело фото: ua.depositphotos.com