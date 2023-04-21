Стало відомо, чи припиниться транзит української агропродукції через Румунію

Транзит української агропродукції через територію Румунії збережеться. Київ та Бухарест домовилися дочекатися рішення Єврокомісії та після цього обговорити питання, пов'язані з імпортом сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики Україна за підсумками зустрічі українського міністра аграрополітики Миколи Сольського з румунським колегой Петре Деа у Бухаресті.

Як зазначається, міністри обговорили ситуацію, яка склалася внаслідок останніх рішень окремих сусідніх з Україною країн щодо заборони імпорту української агропродукції.

"Румунський міністр підтвердив, що транзит української аграрної продукції буде рухатись максимально по країні і шляхи солідарності збережуться", - йдеться у повідомленні.

Сольський подякував колезі, що Румунія не прийняла рішення про заборону імпорту української аграрної продукції.

Сторони дійшли згоди необхідності дочекатись рішення Єврокомісії і після цього обговорити всі інші питання, пов'язані з імпортом сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, аграрії в Польщі та низці кількох інших країнах ЄС протестували через безмитний імпорт української агропродукції, який призвів до зниження їхніх доходів.

Згодом влада Польщі повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Це зробили також Угорщина, Словаччина і Болгарія.

18 квітня стало відомо, що Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції. Він запрацював в ніч із 20 на 21 квітня.