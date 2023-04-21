Стало известно, прекратится ли транзит украинской агропродукции через Румынию

Транзит украинской агропродукции через территорию Румынии сохранится. Киев и Бухарест договорились дождаться решения Еврокомиссии и потом обсудить вопросы, связанные с импортом сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины по итогам встречи украинского министра агрополитики Николая Сольского с румынским коллегой Петре Деа в Бухаресте.

Как отмечается, министры обсудили ситуацию, которая сложилась в результате последних решений отдельных соседних с Украиной стран по запрету импорта украинской агропродукции.

"Румынский министр подтвердил, что транзит украинской аграрной продукции будет двигаться максимально по стране и пути солидарности сохранятся", - говорится в сообщении.

Сольский поблагодарил коллегу, что Румыния не приняла решение о запрете импорта украинской аграрной продукции.

Стороны пришли к согласию необходимости дождаться решения Еврокомиссии и после этого обсудить все другие вопросы, связанные с импортом сельскохозяйственной продукции из Украины.

Напомним, аграрии в Польше и ряде других стран ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинской агропродукции, который привел к снижению их доходов.

Впоследствии власти Польши сообщили о приостановлении импорта украинского зерна. Это сделали также Венгрия, Словакия и Болгария.

18 апреля стало известно, что Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции. Он заработал в ночь с 20 на 21 апреля.