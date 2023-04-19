Болгарія призупиняє імпорт продуктів харчування з України

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України. Однак транзит товарів збережеться. Про це заявив в.о. прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв, передає BNR.

За його словами, протягом останнього року всупереч ідеї "коридорів солідарності" значні обсяги українського продовольства залишилися в Болгарії та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки.

"Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливе досягнення надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу", – висловився Донєв.

Як зазначив очільник болгарського уряду, країна розраховує на те, що Брюссель почує і зрозуміє позиції країн, які запровадили заборони на імпорт українського продовольства.

Він додав, що Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства болгарських сільгоспвиробників нічим не сприятимуть її справі.

BNR пише, що наразі немає інформації про те, як довго діятиме тимчасова заборона, але уряд Болгарії ухвалить рішення в цьому напрямку на засіданні сьогодні, 19 квітня.

Нагадаємо, раніше призупинити імпорт українського зерна вирішили Польща, Угорщина та Словаччина. Під тимчасову заборону потрапили й деякі інші продукти. Наприклад, у Словаччину Україна не зможе експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.

Такі кроки було зроблено після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.