Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції: коли він запрацює

Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції через територію Польші. Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, він запрацює вночі з 19 на 20 квітня.

"До транзиту будуть застосовані додаткові заходи контролю, про які буде найближчим часом повідомлено учасників ринку публічно та в робочому порядку", - йдеться у повідомленні.

Втім, подробиць щодо цього у відомстві не наводять. У Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі, втім, надають дещо детальнішу інформацію.

"ЄС закрив очі на нашу проблему. У суботу ми ввели заборону на ввезення товарів. Після цього ми продовжили розмову. Ми успішно завершили переговори з українською стороною. Я радий, що нам вдалося напрацювати механізми, які дозволять здійснювати транзит", - заявив на пресконференції профільний польський міністр Роберт Телюс.

За словами чиновника, протягом певного часу буде діяти конвой кожної одиниці транспорту. Митні, податкові та інші служби супроводжуватимуть вантажі до місця призначення. Також буде запроваджено механізм SENT і будуть встановлюватися електронні пломби, які точно відстежуватимуть кожне відправлення.

Нагадаємо, що раніше в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою, аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію. Згодом влада країни повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Проте протести фермерів після цього не закінчилися.

Подібна ситуація склалася також і в інших країнах Євросоюзу, що межують з Україною - Угорщиною та Словаччиною. Український бізнес тим часом закликає уряди всіх трьох країн терміново переглянути нещодавні рішення щодо обмежень на ввезення агропродукції з України. Однак крім цього, відповідні ініціативи щодо заборони ввезення української агропродукції наразі виникли ще й в Болгарії та Румунії.