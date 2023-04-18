Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции: когда он заработает

Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции через территорию Польши. Как сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, он заработает в ночь с 20 на 21 апреля.

"К транзиту будут применены дополнительные меры контроля, о которых будут в ближайшее время уведомлены участники рынка публично и в рабочем порядке", - говорится в сообщении.

При этом подробности в ведомстве не приводят. В свою очередь, в Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши дают более подробную информацию.

"ЕС закрыл глаза на нашу проблему. В субботу мы ввели запрет на ввоз товаров. После этого мы продолжили разговор. Мы успешно завершили переговоры с украинской стороной. Я рад, что нам удалось наработать механизмы, позволяющие совершать транзит", - заявил на пресс-конференции профильный польский министр Роберт Телюс.

По словам чиновника, в течение определенного времени будет действовать конвой для каждой единицы транспорта. Таможенные, налоговые и другие службы будут сопровождать грузы к месту назначения. Также будет введен механизм SENT и будут устанавливаться электронные пломбы для точного отслеживания каждого отправления.

В то же время украинский министр экономики Юлия Свириденко выразила уверенность, что украинские экспортеры с ответственностью отнесутся к требованиям Польши относительно технических аспектов транспортировки продукции.

"Мы понимаем ситуацию польских фермеров, и польская сторона понимает положение украинских фермеров, страдающих от войны. В конце концов первопричиной этой ситуации является именно российская агрессия. И мы сделаем все, чтобы Россия не воспользовалась ситуацией", - заявила также она.

Напомним, что ранее в Польше возник конфликт между фермерами и властями, аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, снижавшими цены на их продукцию. Впоследствии власти страны сообщили о приостановке импорта украинского зерна. Однако протесты фермеров после этого не закончились.

Подобная ситуация сложилась также и в других странах Евросоюза, граничащих с Украиной – Венгрии и Словакии. Украинский бизнес тем временем призывает правительства всех трех стран срочно пересмотреть недавние решения об ограничениях на ввоз агропродукции из Украины. Однако кроме этого, соответствующие инициативы по запрету ввоза украинской агропродукции ныне возникли еще и в Болгарии и Румынии.