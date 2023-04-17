В Союзе молочных предприятий рассказали о последствиях приостановки экспорта молочной продукции через Польшу

Временный запрет на экспорт молочной продукции через Польшу болезненно бьет по молочной отрасли Украины, на границе собралась очередь машин, которые прошли украинскую таможню и не могут попасть на польскую территорию.

Об этом заявил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур в комментарии "Интерфакс-Украина".

"В Европу Украина экспортировала две позиции: сухую сыворотку и сгущенку. Они начали занимать хорошие позиции в Европе. Основными потребителями этой продукции была Польша", - отметил он.

По его словам, украинскую молочную продукцию с момента обнуления Европейским Союзом пошлины покупали страны Балтии, Германии, Нидерландов, Ирландии. При этом он отметил, что сгущенка понравилась многим европейским потребителям высоким качеством и доступными ценами. Многие украинские сухие молочные продукты и сливочное масло, в частности, потребляли страны Балтии.

Дидур уточнил, что для европейского потребителя потеря украинской молочной продукции "не будет ударом", поскольку в Европе наблюдается профицит молочной продукции и достаточно высокая конкуренция на рынке. Однако он отметил, что "открытие европейского рынка для украинской молочной продукции во многом являлось поддержкой Украины и нашей экономики".

Он добавил, что в течение военного периода Украина была вынуждена отправлять молочную продукцию на экспорт через Европу. Откуда она шла по двум направлениям: непосредственно в Европу и через Румынию, Турцию на традиционные рынки сбыта украинской молочной продукции – Ближний Восток и Среднюю Азию.

По его оценкам, структура экспорта молочной продукции в прошлом году составила 50 на 50 – половина непосредственно в европейские страны, еще половина – в Среднюю Азию и Ближний Восток.

В Союзе молочных предприятий Украины выразили надежду на скорейшее урегулирование проблем с экспортом, в том числе транзитом через Польшу.

Напомним, правительство Польши 15 апреля приняло постановление, которым запретило ввоз в Польшу зерна и других продуктов питания из Украины, для реализации на территории страны.

Решение о запрете импорта украинского зерна стало частью мер, направленных на поддержку польских фермеров.

Напомним, в Польше возник конфликт между фермерами и властями, ведь аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, снижавших цены на их продукцию.

Сначала в правительстве Польши заявили, что будут бороться со спекуляциями на зерновом рынке, а затем сообщили о приостановке импорта украинского зерна. Однако протесты фермеров не завершились после этого. Аграрии требовали более решительных действий.

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