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Визит украинской вицепремьера в Польшу может усложнить ситуацию с экспортом зерна
Сегодня в Варшаву для переговоров по зерновому кризису в составе расширенной делегации, который сменили в последний момент, должна прибыть вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Первоначально переговоры о запрете импорта зерна и продуктов питания должны были вести исключительно министры сельского хозяйства обеих стран, сообщает RMF FM.
Журналист RMF FM Рох Ковальский, который общался с представителями Министерства сельского хозяйства Польши, сообщил, что повышение ранга украинской делегации – не лучший сигнал в этом контексте. Первоначально министры сельского хозяйства должны были принять новое соглашение, которое переопределит правила импорта и транзита.
Чиновники говорят, что проект текста был согласован на выходные и почти готов. Однако присутствие вице-премьера Свириденко может означать, что весь документ придется писать почти с нуля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отмечает RMF FM на то, что встреча будет успешной, указывает очень мало факторов. И таким было бы подписание межправительственного соглашения, которое заново определило бы правила транзита зерна через Польшу.
Перед отлетом в Польшу министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что возобновление транзита зерна и другой продукции через Польшу является первым шагом Украины на сегодняшних переговорах.
Украинский министр сельского хозяйства утверждал, что транспортировка зерна через Польшу должна быть немедленно и безоговорочно возобновлена.
Согласно приложению к постановлению, запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу распространяется на:
• крупы,
• сахар,
• сухой корм,
• семена,
• хмель,
• лен и конопля,
• фрукты и овощи,
• продукты переработки фруктов и овощей,
• вина,
• говядина и телятина,
• молоко и молочные продукты,
• свинина,
• баранина и коза,
• яйца,
• мясо птицы,
• спирт этиловый сельскохозяйственного происхождения,
• продукты пчеловодства и другие продукты.
Напомним, в Польше возник конфликт между фермерами и властями, ведь аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, снижавших цены на их продукцию.
Сначала в правительстве Польши заявили, что будут бороться со спекуляциями на зерновом рынке, а затем сообщили о приостановке импорта украинского зерна. Однако протесты фермеров не завершились после этого. Аграрии требовали более решительных действий.