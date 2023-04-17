Визит украинской вицепремьера в Польшу может усложнить ситуацию с экспортом зерна

Сегодня в Варшаву для переговоров по зерновому кризису в составе расширенной делегации, который сменили в последний момент, должна прибыть вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Первоначально переговоры о запрете импорта зерна и продуктов питания должны были вести исключительно министры сельского хозяйства обеих стран, сообщает RMF FM.

Журналист RMF FM Рох Ковальский, который общался с представителями Министерства сельского хозяйства Польши, сообщил, что повышение ранга украинской делегации – не лучший сигнал в этом контексте. Первоначально министры сельского хозяйства должны были принять новое соглашение, которое переопределит правила импорта и транзита.

Чиновники говорят, что проект текста был согласован на выходные и почти готов. Однако присутствие вице-премьера Свириденко может означать, что весь документ придется писать почти с нуля.

Как отмечает RMF FM на то, что встреча будет успешной, указывает очень мало факторов. И таким было бы подписание межправительственного соглашения, которое заново определило бы правила транзита зерна через Польшу.

Перед отлетом в Польшу министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что возобновление транзита зерна и другой продукции через Польшу является первым шагом Украины на сегодняшних переговорах.

Украинский министр сельского хозяйства утверждал, что транспортировка зерна через Польшу должна быть немедленно и безоговорочно возобновлена.

Согласно приложению к постановлению, запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу распространяется на:

• крупы,

• сахар,

• сухой корм,

• семена,

• хмель,

• лен и конопля,

• фрукты и овощи,

• продукты переработки фруктов и овощей,

• вина,

• говядина и телятина,

• молоко и молочные продукты,

• свинина,

• баранина и коза,

• яйца,

• мясо птицы,

• спирт этиловый сельскохозяйственного происхождения,

• продукты пчеловодства и другие продукты.

Напомним, в Польше возник конфликт между фермерами и властями, ведь аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, снижавших цены на их продукцию.

Сначала в правительстве Польши заявили, что будут бороться со спекуляциями на зерновом рынке, а затем сообщили о приостановке импорта украинского зерна. Однако протесты фермеров не завершились после этого. Аграрии требовали более решительных действий.