Візит української віцепрем'єрки до Польщі може ускладнити ситуацію з експортом зерна

Сьогодні до Варшави для переговорів щодо зернової кризи у складі розширеної делегації, який змінили в останній момент, має прибути віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Спочатку переговори про заборону імпорту зерна та продуктів харчування мали вести виключно міністри сільського господарства обох країн, повідомляє RMF FM.

Журналіст RMF FM Рох Ковальський, який спілкувався з представниками Міністерства сільського господарства Польщі повідомив, що підвищення рангу української делегації – не найкращий сигнал у цьому контексті. Спочатку міністри сільського господарства повинні були ухвалити нову угоду, яка перевизначить правила імпорту та транзиту.

Чиновники кажуть, що проект тексту був узгоджений на вихідних і майже готовий. Однак присутність віце-прем'єра Свириденко може означати, що весь документ доведеться писати майже з нуля.

Як зазначає RMF FM на те, що зустріч буде успішною, вказує вкрай мало чинників. І таким було б підписання міжурядової угоди, яка б заново визначила правила транзиту зерна через Польщу.

Перед відльотом до Польщі міністр сільського господарства України Микола Сольський заявив, що відновлення транзиту зерна та іншої продукції через Польщу є "першим кроком" України на сьогоднішніх переговорах.

Український міністр сільського господарства стверджував, що транспортування зерна через Польщу має бути негайно та беззастережно відновлено.

Згідно з додатком до постанови, заборона на імпорт сільськогосподарської продукції з України до Польщі поширюється на:

крупи,

цукор,

сухий корм,

насіння,

хміль,

льон і коноплі,

фрукти та овочі,

продукти переробки фруктів і овочів,

вина,

яловичина і телятина,

молоко та молочні продукти,

свинина,

баранина і коза,

яйця,

м'ясо птиці,

спирт етиловий сільськогосподарського походження,

продукти бджільництва та інші продукти.

Нагадаємо, в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою, адже аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію.

Спочатку в уряді Польщі заявили, що будуть боротися зі спекуляціями на зерновому ринку, а згодом повідомили про призупинення імпорту українського зерна. Проте протести фермерів не закінчилися після цього. Аграрії вимагали більш рішучих дій.