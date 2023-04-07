У Польщі посилять контроль над зерновою логістикою з Україною

Новопризначеному міністру аграрної промисловості у Польщі Роберту Телусу поставлено завдання значно підвищити контроль за зерновою логістикою з Україною. В країнї мотивують це боротьбою зі спекуляціями на зерновому ринку.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що після імпорту зерна з України на польському ринку виникли певні труднощі, які негативно позначилися на інтересах польських фермерів, повідомляє Polskie Radio.

Президент зазначив, що вирішення проблеми українського зерна є одним із завдань, яке стоїть перед міністерством.

Зазначається, що посилити контроль надходження українського збіжжя, варто для того, щоби не було спекуляцій в цьому питанні і таких дій, які в пов’язані з порушенням закону.

"Я говорив про це із президентом Зеленським, говорив йому, що для нас це проблема, для наших аграріїв і що в майбутньому ми мусимо ці питання вирішити", - розповів Дуда.

Польща – одна з країн, яка запропонувала свою територію для транзиту українського продовольства до морських портів. Однак, як виявилося, це породило в цій країні певні проблемні тенденції, що можуть мати в подальшому доволі серйозні негативні наслідки.

Польські фермери навіть погрожували зірвати візит до Польщі президента Володимира Зеленського.

Проте Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким знайшли вихід проблеми експорту українського зерна до Польщі.

"Ми обговорювали питання наших фермерів - польських і українських. Ми знайшли вихід, я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв'яжемо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами та реальними друзями, як Польща та Україна", - сказав він.

Нагадаємо, попередній міністр АПК Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку з посади міністра сільського господарства Польщі через протести польських фермерів, які незадоволені тим, що українське зерно не перевозиться транзитом далі, а осідає в Польщі, знижуючи тим самим закупівельні ціни на збіжжя.