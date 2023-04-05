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Не впорався з надлишком українського зерна: міністр АПК Польщі подав у відставку
Генрик Ковальчик подав у відставку з посади міністра сільського господарства Польщі через протести польських фермерів, які незадоволені тим, що українське зерно не перевозиться транзитом далі, а осідає в Польщі, знижуючи тим самим закупівельні ціни на збіжжя.
Про це повідомляє польське видання RMF FM.
Зазначається, що над чиновником давно згущалися чорні хмари, і рішення про позбавлення його посади було неминучим на тлі протестів польських фермерів.
Міністр не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном. Воно мало йти через Польщу транзитом в інші країни, але залишалося і продавалося за нижчими цінами, що стало причиною збитків місцевих аграріїв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Фермери вимагали реакції Міністерства сільського господарства, а краще – відставки самого Генрика Ковальчика. Глава міністерства своїми останніми заявами радше розлютив, ніж заспокоїв протестувальників.
Відставка Генрика Ковальчика має на меті заспокоїти фермерські протести, проти надлишку українського зерна у Польщі.
Польські фермери стверджують, що значна частина українського зерна не перевозиться транзитом далі, а осідає в Польщі, знижуючи тим самим закупівельні ціни в РП на збіжжя польських аграріїв.
Наприкінці березня польські аграрії закидали яйцями Ковальчика під час виступу урядовця на V Європейському аграрному форумі в Ясьонці поблизу Жешува.
Генрик Ковальчик був міністром сільського господарства та віце-прем’єр-міністром з 26 жовтня 2021 року. Раніше він уже обіймав кілька міністерських посад – був міністром навколишнього середовища у 2018-2019 роках і головою Постійного комітету Ради міністрів у 2015 році.
Раніше польські фермери, які виступають проти імпорту дешевого українського зерна в країну, заявили, що можуть пікетувати візит президента України Володимира Зеленського до Польщі, якщо влада не дослухається до їхніх вимог.
Зазначимо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовився з Європейською комісією про те, що країна отримає чергову фінансову компенсацію для фермерів від ЄС через збитки від безмитного експорту українського зерна.
Окрім того, Румунія та Польща планують обговорити з Європейською комісією розробку механізму, який допоможе налагодити відстеження експорту зерна з України, щоб уникнути спекуляцій.