Не впорався з надлишком українського зерна: міністр АПК Польщі подав у відставку

Генрик Ковальчик подав у відставку з посади міністра сільського господарства Польщі через протести польських фермерів, які незадоволені тим, що українське зерно не перевозиться транзитом далі, а осідає в Польщі, знижуючи тим самим закупівельні ціни на збіжжя.

Про це повідомляє польське видання RMF FM.

Зазначається, що над чиновником давно згущалися чорні хмари, і рішення про позбавлення його посади було неминучим на тлі протестів польських фермерів.

Міністр не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном. Воно мало йти через Польщу транзитом в інші країни, але залишалося і продавалося за нижчими цінами, що стало причиною збитків місцевих аграріїв.

Фермери вимагали реакції Міністерства сільського господарства, а краще – відставки самого Генрика Ковальчика. Глава міністерства своїми останніми заявами радше розлютив, ніж заспокоїв протестувальників.

Відставка Генрика Ковальчика має на меті заспокоїти фермерські протести, проти надлишку українського зерна у Польщі.

Польські фермери стверджують, що значна частина українського зерна не перевозиться транзитом далі, а осідає в Польщі, знижуючи тим самим закупівельні ціни в РП на збіжжя польських аграріїв.

Наприкінці березня польські аграрії закидали яйцями Ковальчика під час виступу урядовця на V Європейському аграрному форумі в Ясьонці поблизу Жешува.

Генрик Ковальчик був міністром сільського господарства та віце-прем’єр-міністром з 26 жовтня 2021 року. Раніше він уже обіймав кілька міністерських посад – був міністром навколишнього середовища у 2018-2019 роках і головою Постійного комітету Ради міністрів у 2015 році.

Раніше польські фермери, які виступають проти імпорту дешевого українського зерна в країну, заявили, що можуть пікетувати візит президента України Володимира Зеленського до Польщі, якщо влада не дослухається до їхніх вимог.

Зазначимо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовився з Європейською комісією про те, що країна отримає чергову фінансову компенсацію для фермерів від ЄС через збитки від безмитного експорту українського зерна.

Окрім того, Румунія та Польща планують обговорити з Європейською комісією розробку механізму, який допоможе налагодити відстеження експорту зерна з України, щоб уникнути спекуляцій.