Не справился с переизбытком украинского зерна: министр АПК Польши подал в отставку

Генрик Ковальчик подал в отставку с должности министра сельского хозяйства Польши из-за протестов польских фермеров, недовольных тем, что украинское зерно не перевозится транзитом дальше, а оседает в Польше, снижая тем самым закупочные цены на агропродукцию.

Об этом сообщает польское издание RMF FM.

Отмечается, что над чиновником давно сгущались черные тучи, и решение о лишении его должности было неизбежно на фоне протестов польских фермеров.

Министр не справился с кризисом, связанным с украинским зерном. Оно должно было идти через Польшу транзитом в другие страны, но оставалось и продавалось по более низким ценам, что стало причиной ущерба местных аграриев.

Фермеры требовали реакции Министерства сельского хозяйства, а лучше отставки самого Генрика Ковальчика. Глава министерства своими последними заявлениями скорее разозлил, чем успокоил протестующих.

Польские фермеры утверждают, что значительная часть украинского зерна не перевозится транзитом дальше, а оседает в Польше, снижая тем самым закупочные цены в РП на зерно польских аграриев.

В конце марта польские аграрии забросали яйцами Ковальчика во время выступления члена правительства на V Европейском аграрном форуме в Ясенке близ Жешува.

Генрик Ковальчик был министром сельского хозяйства и вице-премьер-министром с 26 октября 2021 года. Ранее он уже занимал несколько министерских должностей – был министром окружающей среды в 2018-2019 годах и главой Постоянного комитета Совета министров в 2015 году.

Ранее польские фермеры, выступающие против импорта дешевого украинского зерна в страну, заявили, что могут пикетировать визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, если власти не прислушиваются к их требованиям.

Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорился с Европейской комиссией о том, что страна получит очередную финансовую компенсацию для фермеров от ЕС из-за ущерба от беспошлинного экспорта украинского зерна.

Кроме того, Румыния и Польша планируют обсудить с Европейской комиссией разработку механизма, который поможет отслеживать экспорт зерна из Украины, чтобы избежать спекуляций.