Румунія і Польща пропонуватимуть ЄС створити механізм для відстеженні експорту зерна з України

Румунія і Польща планують обговорити з Європейською комісією розробку механізму, який допоможе налагодити відстеження експорту зерна з України, щоб уникнути спекуляцій.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає румунське видання Agerpress.

Румунський прем'єр повідомив, що обговорив з польським колегою "аспекти", пов’язані з тим, як експорт зернових та інших продуктів з України вплинув на румунських, польських та виробників інших країн.

"Ми разом працюємо над підходами, які потрібно обговорити з Європейською комісією, та тим, якими мають бути механізми інструменталізації відстеження експорту з України і, звичайно, кінцевого пункту призначення, щоб уникнути цих спекуляцій і того, що демпінгові ціни вплинули на фермерів, сільськогосподарських виробників у нашій країні", - зазначив Чуке.

У свою чергу Моравецький додав, що вони борються разом, щоб це зерно покинуло їхні країни, та, щоб ЄС ефективно допомагав їм у здійсненні торговельної політики, яка "відповідає стратегічним інтересам України та Центральної Європи, а також економічним інтересам Польщі та Румунії".

Нагадаємо, агентство Bloomberg раніше повідомляло, що Європейський Союз активує кризовий резерв для фермерів у трьох східних країнах, які страждають від напливу дешевого українського зерна, що знижує ціни на внутрішньому ринку. Зазначається, що Європейська комісія надасть 56 мільйонів євро (60 мільйонів доларів) Румунії, Болгарії та Польщі.

У 2022 році три головні чорноморські порти України знову відкрилися для експорту зерна, але морська торгівля продовжується повільніше, ніж зазвичай, що змушує українських фермерів продовжувати транспортувати врожай через сусідні країни ЄС.

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