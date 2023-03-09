- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
Польща частково скасувала ветеринарний контроль української агропродукції, що слідує транзитом
З 9 березня для транзиту української агропродукції через Польщу до портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн, більше не потрібно відправляти продукцію на ветеринарний контроль.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України.
Cпрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту. Якщо такий вантаж слідує транзитом до польських портів чи інших країн, то в накладній CMR ставитимуть печатку у графі 2. Рішення щодо печатки приймає працівник української митниці відповідно до переліку товарів та одержувача зазначеного в накладній CMR.
Інспекторам польської митниці необхідно буде надати міжнародну накладну CMR з додатковою печаткою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Якщо в графі 2 накладної CMR буде відсутня додаткова печатка, а товар підпадає під перелік товарів (кодів) та слідує транзитом через Республіку Польща, польська сторона залишає за собою право повернути таку вантажівку на територію України", — уточнили в Мінагрополітики.
Вантажівки з транзитним товаром після прикордонного і митного контролю будуть опломбовувати, але для вагонів додаткового опломбування не передбачено.
Якщо товар слідує залізницею транзитом через Польщу, а в накладній зазначено отримувача, який здійснює перевантаження на території Республіки Польща з вагонів українського стандарту у європейські, то для застосування спрощеної процедури потрібно буде пред'явити договір або інший документ з європейським перевізником, що засвідчує, що цей вантаж їде транзитом у польські порти чи у інші країни.
Напередодні також Україна і Польща досягли домовленостей щодо спрощення проходження процедур при експорті українських зернових та олійних культур транзитом через Польщу до інших країн.
Джерело фото: ua.depositphotos.com