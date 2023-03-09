Польща частково скасувала ветеринарний контроль української агропродукції, що слідує транзитом

З 9 березня для транзиту української агропродукції через Польщу до портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн, більше не потрібно відправляти продукцію на ветеринарний контроль.

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Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України.

Cпрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту. Якщо такий вантаж слідує транзитом до польських портів чи інших країн, то в накладній CMR ставитимуть печатку у графі 2. Рішення щодо печатки приймає працівник української митниці відповідно до переліку товарів та одержувача зазначеного в накладній CMR.

Інспекторам польської митниці необхідно буде надати міжнародну накладну CMR з додатковою печаткою.

"Якщо в графі 2 накладної CMR буде відсутня додаткова печатка, а товар підпадає під перелік товарів (кодів) та слідує транзитом через Республіку Польща, польська сторона залишає за собою право повернути таку вантажівку на територію України", — уточнили в Мінагрополітики.

Вантажівки з транзитним товаром після прикордонного і митного контролю будуть опломбовувати, але для вагонів додаткового опломбування не передбачено.

Якщо товар слідує залізницею транзитом через Польщу, а в накладній зазначено отримувача, який здійснює перевантаження на території Республіки Польща з вагонів українського стандарту у європейські, то для застосування спрощеної процедури потрібно буде пред'явити договір або інший документ з європейським перевізником, що засвідчує, що цей вантаж їде транзитом у польські порти чи у інші країни.

Напередодні також Україна і Польща досягли домовленостей щодо спрощення проходження процедур при експорті українських зернових та олійних культур транзитом через Польщу до інших країн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com