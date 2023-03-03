Україна домовилася про спрощення процедури транзиту зерна через Польщу

Профільні міністерства України та Польщі досягли домовленостей щодо спрощення проходження процедур при експорті українських зернових та олійних культур транзитом через Польщу до інших країн.

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Про це 3 березня повідомила пресслужба Мінагрополітики України.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Генрик Ковальчик досягли таких домовленостей:

З 8 березня 2023 року офіційні пломби (митні пломби) будуть в обов'язковому порядку накладатися на автомобілі на митних пунктах на польсько-українських прикордонних переходах; Пломби накладатимуть на кожен вагон, якщо йдеться про залізничні перевезення; Офіційні пломби будуть зніматися співробітниками Національної фіскальної адміністрації в трьох польських морських портах (Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце); Якщо йдеться про транзит до інших країн ЄС, то офіційні пломби будуть зніматися в уповноважених пунктах зберігання, розташованих в цих країнах; При транзиті до портів за умови використання офіційних пломб, польська ветеринарна інспекція не буде проводити жодних перевірок; Якщо буде виявлено розбіжності між заявленим та фактичним місцем вивантаження товару, українська сторона відсторонить експедиторів, які допустили такі розбіжності, від подальших транспортних операцій.

Щодо пломб, запис про прибуття вантажу в заявлене місце з метою зняття пломб буде доступний через систему NCTS.

"Плануємо впровадити ці процедури в найближчі дні. І наступного тижня транспорт поїде вже за новими правилами. Це зменшить черги на кордонах і зробить більш комфортною торгівлю між нашими країнами", – додав Сольський.

Нагадаємо, попри війну, Україна у 2022 році зберегла своє місце у п'ятірці найбільших світових експортерів аграрної продукції та експортувала понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки для забезпечення їжею сотень мільйон людей по всьому світу. Виручка від експорту цього зерна становила 9,1 млрд доларів.