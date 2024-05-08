Мінінфраструктури можуть розділити на два відомства - ЗМІ

Народні депутати від "Слуги народу" вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремі міністерства. На засіданні фракції у середу було запропоновано утворити Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.

Про це пише "Українська правда" посилаючись на співрозмовника із "Слуги народу"

Згідно з повідомленням, ініціативу щодо роз'єднання висунули члени профільного комітету Верховної Ради, мотивуючи це нібито провалом регіональної політики чинним відомством. Пропозицію також підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Видання пише, що у четвер парламент планує звільнити віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, який нині очолює об'єднане міністерство. Після цього Кабмін має ухвалити рішення про розподіл структури. Після цього Кубракова має бути призначити главою новоствореного Міністерства інфраструктури, тоді як кандидатура керівника Міністерства регіональної політики поки не визначена.

Крім того, за інформацією джерел, у четвер Верховна Рада може відправити у відставку міністра аграрної політики Миколу Сольського. Проте перед цим має відбутися додаткове засідання фракції за участю Сольського, на якому депутати ухвалять остаточне рішення щодо його звільнення.

Справа проти Сольського

Нагадаємо, 23 квітня з'явилася інформація, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра аграрної політики Миколу Сольського НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Згодом стало відомо, що окрім Сольського підозру отримав і його заступник - Маркіян Дмитрасевич. На момент розслідування Дмитрасевич залишив країну і перебуває за кордоном, начебто у відрядженні. Йому оголосили підозру заочно під час розгляду клопотання про запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді.

Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав запобіжний захід Сольському - перебування під вартою із заставою у понад 75 мільйонів, під яку він і був звільнений з-під варти.

Окрім цього, Сольський написав заяву про відставку, яку буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.