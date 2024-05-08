Мининфраструктуры могут разделить на два ведомства – СМИ

Народные депутаты от "Слуги народа" решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных министерства. На заседании фракции в среду было предложено создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на собеседника из "Слуги народа".

Согласно сообщению, инициативу по разъединению выдвинули члены профильного комитета Верховной Рады, мотивируя это якобы провалом региональной политики действующим ведомством. Предложение также поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Издание пишет, что в четверг парламент планирует уволить вице-премьер-министра Александра Кубракова, ныне возглавляющего объединенное министерство. После этого Кабмин должен принять решение о распределении структуры.

После этого Кубракова должно быть назначено главой вновь Министерства инфраструктуры, тогда как кандидатура руководителя Министерства региональной политики пока не определена.

Кроме того, по информации источников, в четверг Верховная Рада может отправить в отставку министра аграрной политики Николая Сольского. Однако перед этим должно состояться дополнительное заседание фракции с участием Сольского, на котором депутаты примут окончательное решение по его увольнению.

Дело против Сольского

Напомним, 23 апреля появилась информация, что экспредседателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачило на завладении государственной землей на 291 млн. грн. и попытке завладения землей еще на 190 млн. грн.

Впоследствии стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель - Маркиян Дмитрасевич. К моменту расследования Дмитрасевич покинул страну и находится за границей, якобы в командировке. Ему объявили подозрение заочно во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал меру пресечения Сольскому - пребывание под стражей с залогом более 75 миллионов, под которую он и был освобожден из-под стражи.

Кроме этого, Сольский написал заявление об отставке, которое будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.