Число министерств в Украине хотят сократить на треть: "под нож" может пойти Минагрополитики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что планируется реформа правительства, в рамках которой количество министерств будет сокращено на треть.

Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих. Мы уже начали это делать. И в этом году сокращено 20 тысяч государственных вакансий", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что власти работают над созданием Центра Правительства, где будут сосредоточены вспомогательные административные функции.

"Министерства должны формировать политики, а Центр Правительства в свою очередь будет оказывать юридическую, кадровую, бухгалтерскую и другую поддержку", - сказал премьер.

Под сокращение в правительстве могут попасть Министерство культуры и информационной политики и Министерство молодежи и спорта, сообщает Hromadske со ссылкой на источник во фракции "Слуга Народа". Кроме того, Минагрополитики могут объединить с Минэкономики.

Отвечая на вопрос, планируется ли реорганизация Министерства по делам ветеранов, Шмыгаль заявил, что оно должно существовать на период войны и некоторое время после ее завершения.

"Вопрос существования Министерства ветеранов нужно обсуждать с ветеранами, это была инициатива ветеранов - существование такого министерства... В моем понимании, на период войны и завершения войны Минветеранов должно существовать. Кроме символизма и приоритетности, это важный момент, который потребуется нашей стране в момент демобилизации", - сказал Шмыгаль.

Вместе с тем премьер отметил, что есть вопросы к эффективности такого министерства, и сейчас идет работа над этим.

Напомним, еще в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможное увольнение Валерия Залужного, заявил, что размышляет над увольнением не только главнокомандующего, но и других руководящих лиц страны.

"Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в военном секторе, я думаю об этой замене, это правда", - заметил гарант.

Он добавил, что если Украина хочет победить, все должны двигаться в одном направлении, быть уверены в победе, не должны падать духом и опускать руки. По словам президента, необходима перезагрузка и новое начало.