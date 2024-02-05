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"Я думаю об этом, это правда": Зеленский прокомментировал намерение уволить Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размышляет над кадровыми изменениями, в частности, в военной сфере.
Об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.
Необходима перезагрузка и новое начало
Зеленский впервые прокомментировал информацию о возможном увольнении Валерия Залужного. Президент заявил, что размышляет над увольнением не только главнокомандующего, но и других руководящих лиц страны.
"Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в военном секторе, я думаю об этой замене, это правда", - заметил гарант.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он добавил, что если Украина хочет победить, все должны двигаться в одном направлении, быть уверены в победе, не должны падать духом и опускать руки.
По словам президента, необходима перезагрузка и новое начало.
"Поэтому я говорю о перезапуске. И я имею в виду более серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", - подчеркнул президент.
Ситуация на фронте
"Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт. Были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, имеющих одну из самых больших армий в мире, боеприпасов недостаточно, нам нужны современные технические средства", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, в оккупации остаются около 26% территории страны. В то же время президент убежден, что у РФ нет потенциала для продолжения наступления.
Говоря о достижениях ВСУ, Зеленский упомянул потери Черноморского флота России и запуск зернового коридора без участия России.
"Поэтому эта прагматичная часть операции с влиянием на экономику была проведена положительно", - подчеркнул президент.
В Белом доме прокомментировали вероятное увольнение Залужного
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что кадровые решения в Вооруженных Силах Украины являются "вопросами украинской власти".
"Кадровые решения в Вооруженных Силах Украины – это вопрос украинского правительства. Это не то, о чем правительство США должно взвешивать в ту или иную сторону", – подчеркнул Салливан.
Он добавил, что США остаются в стороне от этого вопроса.
"Мы четко дали понять, что мы просто не собираемся ввязываться в это конкретное решение", - заметил Салливан.
Слухи об уходе Залужного: что известно
29 января в сети появилась информация об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг это.
1 февраля в колонке для CNN Залужный озвучил главные задачи на 2024 год для ВСУ, что может свидетельствовать о его нежелании уходить с поста.
Кроме этого, издание The Washington Post писало, что на Банковской еще не выбрали замену главнокомандующему Залужному, что свидетельствует о нерешительности президента.
"Задержка свидетельствует о нерешительности президента, главы администрации Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова или о смятении, поскольку потенциальные кандидаты, возможно, не желают браться за эту работу, учитывая слабые перспективы улучшения ситуации на поле боя в Украине в ближайшее время", - пишет издание.
Среди вероятных кандидатов на замену Залужному называют главу ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.