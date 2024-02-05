"Я думаю об этом, это правда": Зеленский прокомментировал намерение уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размышляет над кадровыми изменениями, в частности, в военной сфере.

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Об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

Необходима перезагрузка и новое начало

Зеленский впервые прокомментировал информацию о возможном увольнении Валерия Залужного. Президент заявил, что размышляет над увольнением не только главнокомандующего, но и других руководящих лиц страны.

"Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в военном секторе, я думаю об этой замене, это правда", - заметил гарант.

Он добавил, что если Украина хочет победить, все должны двигаться в одном направлении, быть уверены в победе, не должны падать духом и опускать руки.

По словам президента, необходима перезагрузка и новое начало.

"Поэтому я говорю о перезапуске. И я имею в виду более серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", - подчеркнул президент.

Ситуация на фронте

"Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт. Были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, имеющих одну из самых больших армий в мире, боеприпасов недостаточно, нам нужны современные технические средства", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в оккупации остаются около 26% территории страны. В то же время президент убежден, что у РФ нет потенциала для продолжения наступления.

Говоря о достижениях ВСУ, Зеленский упомянул потери Черноморского флота России и запуск зернового коридора без участия России.

"Поэтому эта прагматичная часть операции с влиянием на экономику была проведена положительно", - подчеркнул президент.

В Белом доме прокомментировали вероятное увольнение Залужного

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что кадровые решения в Вооруженных Силах Украины являются "вопросами украинской власти".

"Кадровые решения в Вооруженных Силах Украины – это вопрос украинского правительства. Это не то, о чем правительство США должно взвешивать в ту или иную сторону", – подчеркнул Салливан.

Он добавил, что США остаются в стороне от этого вопроса.

"Мы четко дали понять, что мы просто не собираемся ввязываться в это конкретное решение", - заметил Салливан.

Слухи об уходе Залужного: что известно

29 января в сети появилась информация об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг это.

1 февраля в колонке для CNN Залужный озвучил главные задачи на 2024 год для ВСУ, что может свидетельствовать о его нежелании уходить с поста.

Кроме этого, издание The Washington Post писало, что на Банковской еще не выбрали замену главнокомандующему Залужному, что свидетельствует о нерешительности президента.

"Задержка свидетельствует о нерешительности президента, главы администрации Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова или о смятении, поскольку потенциальные кандидаты, возможно, не желают браться за эту работу, учитывая слабые перспективы улучшения ситуации на поле боя в Украине в ближайшее время", - пишет издание.

Среди вероятных кандидатов на замену Залужному называют главу ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.