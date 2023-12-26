ВСУ уничтожили 20% Черноморского флота РФ, - Минобороны Великобритании

Удар украинских сил по российскому военному кораблю в Феодосии в оккупированном Крыму в ночь на 26 декабря свидетельствует о том, что "заблуждаются те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик".

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

"Последний случай с уничтожением корабля путинского флота демонстрирует, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются! Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России", - отметил Шаппс.

Он подчеркнул, что доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению, и новая Коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море.

Напомним, в ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.

Как сообщают российские СМИ, министр обороны России Сергей Шойгу уже доложил российскому диктатору Владимиру Путину об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосийском районе в оккупированном Крыму.

Удары ВСУ по кораблям РФ

В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".

Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.