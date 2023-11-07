Британська розвідка пояснила, які наслідки матиме український удар по ракетоносію "Аскольд"

Найбільш далекобійний удар України, який прийшовся по суднобудівному заводу "Залив" в окупованому Криму внаслідок якого було пошкоджено корабель "Аскольд", може змусити РФ передислокувати свій флот ще далі від лінії фронту.

Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки.

За повідомленням розвідки, даний інцидент стався на сході Криму значно далі, ніж більшість попередніх далекобійних ударів завданих Україною.

"Здатність України завдати шкоди кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути можливість передислокації далі від лінії фронту, затримуючи поставку нових суден", - зазначається в повідомленні.

У розвідці додали, що судно-ракетоносій "Аскольд" було спущене на воду у 2021 році, та не входило до складу ВМФ Росії.

Нагадаємо, 4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили військово-морське судно.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський попередив Росію, що вона може залишитися без кораблів і суден, якщо московські війська продовжуватимуть атакувати українські порти, оскільки це вже не перша успішна українська атака.

До прикладу, удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.