Британская разведка объяснила, какие последствия будет иметь украинский удар по ракетоносителю "Аскольд"

Наиболее дальнобойный удар Украины, который пришелся по судостроительному заводу "Залив" в оккупированном Крыму, в результате которого был поврежден корабль "Аскольд", может заставить РФ передислоцировать свой флот еще дальше от линии фронта.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

По сообщению разведки, данный инцидент произошел на востоке Крыма значительно дальше, чем большинство предварительных дальнобойных ударов, нанесенных Украиной.

"Способность Украины нанести ущерб крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть возможность передислокации дальше линии фронта, задерживая поставку новых судов", - отмечается в сообщении.

В разведке добавили, что судно-ракетоноситель "Аскольд" был спущен на воду в 2021 году и не входил в состав ВМФ России.

Напомним, 4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили военно-морское судно.

Заметим, что президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что она может остаться без кораблей и судов, если московские войска будут продолжать атаковать украинские порты, поскольку это уже не первая успешная украинская атака.

К примеру, удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.