Боятся ударов ВСУ: РФ перебросила корабли из Севастополя в Новороссийск, - ISW

Российские войска перевели несколько кораблей Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке оградить их от ударов ракетами и беспилотниками.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что спутниковые снимки, опубликованные 1 и 3 октября, свидетельствуют о том, что российские войска перебросили из Севастополя в Новороссийск не менее 10 кораблей.

Сообщается, что оккупанты перебросили на новое место дислокации фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подлодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

На спутниковых снимках, сделанных 2 октября, видно, что в Севастополе остались четыре российских десантных корабля и одна подлодка.

Как отмечают в ISW, спутниковые снимки говорят о том, что российские войска перемещают корабли Черноморского флота из Севастополя на базы в российском тылу.

Однако российский аналитический центр «Центр анализа стратегий и технологий» 3 октября заявил, что перемещение кораблей Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск является обычным делом.

Бывший офицер ВМС Норвегии и независимый OSINT-аналитик Торд Аре Иверсен 4 октября отметил, что перемещение российских кораблей обычно происходило после украинских ударов.

"Российские войска могут временно перебросить некоторые суда в Новороссийск после многочисленных ударов по Севастополю и вблизи него, но, вероятно, будут продолжать использовать порт Севастополя, который остается базой Черноморского флота", - подчеркивают аналитики.

Ранее о том, что большую часть Черноморского флота РФ передислоцируют из Севастополя в Новороссийск заявляла британская разведка.

Напомним, удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.