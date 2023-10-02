У британській розвідці розповіли, як РФ планує убезпечити кораблі Чорноморського флоту від ударів

Після серії успішних ударів по тимчасово окупованому Севастополі армія РФ почала передислоковувати більшу частину Чорноморського флоту із Криму на територію Росії.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що останніми тижнями морська авіація РФ стала відігравати важливу роль у військових операціях на південному фланзі війни в Україні.

За даними британської розвідки, військово-морська авіація приділяє особливу увагу патрулюванню, щоб виявляти морські безпілотники, які можуть завдати ударів по кораблям Чорноморського флоту РФ.

Як зауважують у відомстві, ключову роль у цих операціях здійснює літак-амфібія Бе-12 MAIL, розроблений у 1950-х роках, який вилітає з баз в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, бойові літаки Су-24 проводять ударні операції на морі, включаючи щонайменше один недавній повітряний удар по стратегічно важливому острову Зміїний.

"З огляду на загрози для Севастополя, ймовірно, РФ передислокувала більшу кількість військово-морських сил до Новоросійська, щоб використовувати військово-морську авіацію над північно-західною частиною Чорного моря", - підкреслюють у британській розвідці.

Нагадаємо, удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.