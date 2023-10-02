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В британской разведке рассказали, как РФ планирует обезопасить корабли Черноморского флота от ударов
После серии успешных ударов по временно оккупированному Севастополю армия РФ начала передислоцировать большую часть Черноморского флота из Крыма на территорию России.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что в последние недели морская авиация РФ стала играть важную роль в военных операциях на южном фланге войны в Украине.
По данным британской разведки, военно-морская авиация уделяет особое внимание патрулированию, чтобы обнаруживать морские беспилотники, которые могут нанести удары по кораблям Черноморского флота РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отмечают в ведомстве, ключевую роль в этих операциях играет самолет-амфибия Бе-12 MAIL, разработанный в 1950-х годах, вылетающий из баз во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, боевые самолеты Су-24 производят ударные операции на море, включая по меньшей мере один недавний воздушный удар по стратегически важному острову Змеиный.
"Учитывая угрозы для Севастополя, вероятно, РФ передислоцировала большее количество военно-морских сил в Новороссийск, чтобы использовать военно-морскую авиацию над северо-западной частью Черного моря", - подчеркивают в британской разведке.
Напомним, удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.