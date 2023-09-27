Украинская разведка рассказала о настроениях в Крыму после удара по штабу ЧФ в Севастополе

Атмосфера среди российских оккупантов на территории украинского полуострова Крым становится все более удручающей, особенно после ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк информагентству "Защитник".

Он напомнил об операции "Крабовая ловушка" в Севастополе, когда был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота России.

"Крабовая ловушка" обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб Черноморского флота РФ очень активно двигались автомобили скорой, пожарные и катафалки. Так что ситуация для оккупантов тревожная, и она будет такой оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они ни прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия", - отметил Черняк.

Он добавил, что украинская разведка видит все перемещения российских захватчиков на территории Крыма, а вооруженные силы Украины используют эти разведданные.

"Единственный безопасный вариант для россиян в Крыму ― перебазироваться из украинского полуострова вместе со всем своим ржавым хламом", - подчеркнул Черняк.

Представитель ГУР МО также объяснил значение регулярного "хлопка" в России.

"Можно увидеть определенную закономерность: горят объекты российского ВПК, в частности ― предприятия ракетной промышленности, взрываются стратегические бомбардировщики, истребители и транспортники на аэродромах, горят их нефтебазы и другие военные объекты, например здания ФСБ или военные городки с размещенной там" техникой и личным составом", - сказал Черняк.

Он напомнил о существовании списка приоритетных военных объектов на территории государства-агрессора, подлежащих поражению.

"Пункт за пунктом в этом списке появляются отметки, свидетельствующие об эффективном поражении или необходимости нанесения повторных, более бодрых ударов", - подчеркнул представитель ГУР МО.

По его словам, кодовые названия для спецопераций украинской разведки, как правило, дают офицеры-исполнители.

"Каждое такое название имеет целью подчеркнуть значение и символизм операции. Например,спецоперация ГУР МО Украины на территории Крыма 24 августа этого года получила название "Пробуждение силы". Впервые за 10 лет российского порабощения Крыма разведчики установили флаг Украины, напомнив всем нашим гражданам в оккупации, что свобода и свет мечей украинских джедаев близко, пришло время активизации движения сопротивления на территории полуострова, пришло время пробуждения силы", - подчеркнул Черняк.

Напомним, в связи с последними событиями и воздушными ударами, которые в течение нескольких недель участились на оккупированном полуострове, украинцев призывают уехать из Крыма.