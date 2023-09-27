Українська розвідка розповіла про настрої в Криму після удару по штабу ЧФ у Севастополі

Атмосфера серед російських окупантів на території українського півострова Крим стає дедалі гнітючішою, особливо після ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк інформагентству "Захисник".

Він нагадав про операцію "Крабова пастка" у Севастополі, коли був нанесений ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії.

"Крабова пастка" забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб Чорноморського флоту РФ дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки. Тож ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності", - зазначив Черняк.

Він додав, що українська розвідка бачить усі переміщення російських загарбників на території Криму, а Збройні сили України використовують ці розвіддані.

"Єдиний безпечний варіант для росіян у Криму ― перебазуватись геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлохом", - підкреслив Черняк.

Представник ГУР МО також пояснив значення регулярної "бавовни" на Росії.

"Можна побачити певну закономірність: горять об’єкти російського ВПК, зокрема ― підприємства ракетної промисловості, вибухають стратегічні бомбардувальники, винищувачі та транспортники на аеродромах, палають їхні нафтобази та інші військові об’єкти, як-от будівлі ФСБ чи військові містечка з розміщеною там технікою та особовим складом", - сказав Черняк.

Він нагадав про існування списку пріоритетних військових об’єктів на території держави-агресора, які підлягають ураженню.

"Пункт за пунктом у цьому списку з’являються позначки, які свідчать про ефективне ураження або необхідність нанесення повторних, більш бадьорих ударів", - наголосив представник ГУР МО.

За його словами, кодові назви для спецоперацій української розвідки, як правило, дають офіцери-виконавці.

"Кожна така назва має за мету підкреслити значення та символізм операції. Наприклад, спецоперація ГУР МО України на території Криму 24 серпня цього року отримала назву "Пробудження сили". Вперше за 10 років російського поневолення Криму розвідники-спецпризначенці встановили прапор України, нагадавши усім нашим громадянам в окупації, що свобода і світло мечів українських джедаїв близько, тож настав час активізації руху опору на території півострова, настав час пробудження сили", - підкреслив Черняк.

Нагадаємо, у зв’язку з останніми подіями та повітряними ударами, які протягом кількох тижнів значно почастішали на окупованому півострові, українців закликають виїхати з Криму.