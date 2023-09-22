Події в Криму натякають на подальші плани ЗСУ - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що останні події, які відбуваються у Криму, вказують на активізацію в регіоні певних операцій та натякають розширення зони українського наступу.

Про це Буданов розповів у в інтерв'ю The WarZone.

За його словами, українська армія фокусується на враженні військової інфраструктури та військових об'єктів в окупованому Криму, а також на порушенні системи протиповітряної оборони ворога.

Зараз ЗСУ роблять все можливе, щоб виснажити російські запаси ракет до систем ППО та продемонструвати їхню неспроможність.

За його словами, самі системи протиповітряної оборони – це дуже дороге обладнання, і для того, щоб їх виготовити Росії потрібно багато часу, а майже весь цей інвентар зараз задіяний у війні проти України. Крім того, такими атаками українські війська виснажують запаси ракет РФ.

"Вони забрали протиповітряну оборону звідусіль. Тому, природно, коли ми знищуємо ще один і ще один батальйон протиповітряної оборони російської армії, їм потрібно думати, звідки вони можуть витягти ці системи і де вони можуть потерпіти зменшення оборони" – наголосив він.

Ще одним важливим фактором за словами Буданова є те, що подібні атаки демонструють очевидну неспроможність російських систем ППО. А це, в свою чергу, робить їх менш прибутковими на світових ринках озброєнь.

На запитання журналіста, чи вірить Буданов у те, що Україна поверне Крим цього року, керівник ГУР відповів:

"Ви не могли не помітити, що з середини серпня щодо Криму йде певна активізація, і це може опосередковано підказати вам відповідь на ваше запитання".

Вибухи в Криму: що відомо

Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі у Криму пролунали потужні вибухи. Ракети Storm Shadow уразили штаб Чорноморського флоту.

За два дні до того, 20 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля військових аеродромів "Бельбек" та "Кача". Так звана "влада" півострова заявила про атаку БПЛА та роботу ППО.

Вранці 14 вересня в соцмережах зʼявилася інформація про вибухи в районі Євпаторії на західному березі окупованого Криму. ЗМІ писали, що масованої атаки з повітря зазнали засоби російської протиповітряної оборони.