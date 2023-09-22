Британська розвідка пояснила, чому РФ та Україна збільшили кількість ударів по об'єктам глибоко в тилу

Протягом останніх чотирьох днів і Росія, і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних ударів глибоко в тилу. Окупанти занепокоєні атаками українських воїнів та диверсантів у Криму та на території РФ.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що з'явилися повідомлення про вибухи на російських логістичних об'єктах, авіабазах і командних пунктах в Криму, Краснодарському краї та та Підмосков'ї.

Як зауважують у розвідці Британії, Чорноморський флот Росії, швидше за все, знову зазнав серйозної атаки.

Однак вибухи на авіабазі Чкаловський під Москвою, ймовірно, викликали неабияке занепокоєння у російського керівництва, адже тут розміщуються спеціальні військові літаки та VIP-транспорт для чиновників.

За даними британської розвідки, повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення COOT (Іл-20) заслуговує на особливу увагу.

"Ці цінні літаки виконують місії, які включають збір електронної розвідувальної інформації", - пояснюють в розвідці Британії.

Там додають, що за останній тиждень Росія також неодноразово завдавала дальніх ударів по об'єктах на території України.

"Така незвичайна інтенсивність ударів, ймовірно, частково є реакцією на інциденти в Росії та Криму. Оскільки ситуація на фронті відносно статична, кожна сторона шукає переваги, завдаючи ударів у стратегічну глибину свого супротивника", – підкреслили у розвідці Британії.

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля військових аеродромів "Бельбек" та "Кача". Також на аеродромі Чкаловський 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер.