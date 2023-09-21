Моральний дух в армії РФ на низькому рівні, - британська розвідка

Моральний дух особового складу окупаційної армії країни-агресора РФ перебуває на низькому рівні, а непідготовлені мобілізовані солдати неспроможні до ефективного наступу.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Там нагадують, що сьогодні, 21 вересня, минає рік з того дня, коли лідер країни-агресора РФ Володимир Путін оголосив так звану "часткову мобілізацію" і відправив на війну в Україну близько 300 тисяч резервістів.

У розвідці зауважують, що 15 вересня колишній генерал і голова комітету оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що мобілізовані повинні служити до кінця так званої "спеціальної військової операції".

Він також визнав, що ситуація на фронті складна і що ротація військовослужбовців із зони операції під час служби неможлива.

"Відсутність регулярних ротацій підрозділів поза бойовим чергуванням, ймовірно, є одним із найважливіших факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян, а також неспроможності російської армії провести підготовку вищого рівня після вторгнення", - підкреслюють у розвідці.

Там додають, що відсутність такої підготовки, ймовірно, заважає Росії здійснювати успішні комплексні наступальні операції.

Зауважимо, у Кремлі ще не прийняли рішення щодо оголошення в РФ нової хвилі мобілізації, оскільки російська влада стурбована можливими негативними реакціями у суспільстві.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії повідомляли, що країна-агресор РФ вербує на війну з Україною жителів найбідніших регіонів, обіцяючи їм високі зарплати. Однак навіть це не допомагає набрати необхідну кількість добровольців.

Мобілізація в РФ і на окупованих територіях

У вересні 2022 року Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Тоді офіційно планували призвати 300 тисяч резервістів.

Наразі в РФ не припиняється прихована мобілізація.

Як повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, в Росії розглядають можливість додаткового призову ще 450 000 осіб до своїх окупаційних військ.

Від початку 2023 року Міноборони країни-агресорки активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні, щоб збільшити чисельність угрупувань.

Навесні британська розвідка інформувала, що російська влада націлилася на вербування мігрантів із Центральної Азії, які працюють у РФ, задля відтермінування нової відкритої мобілізації.

Крім того, за даними української розвідки, загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Окупаційна адміністрація Горлівки (Донецька область) постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тисяч мешканців, яких примусово мобілізували.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, росіяни продовжують готуватися до примусової мобілізації мешканців окупованих територій України. Загарбники хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою.